طقس الثلاثاء.. شديد البرودة وشبورة كثيفة والعظمى بالقاهرة 21 والصغرى 11 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 يناير 2026 03:31 مساءً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء 6 يناير 2026، طقسا شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهاراً شديد البرودة ليلاً مع فرص لتكون الصقيع علي المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

كما يشهد الطقس شبورة مائية من 3: 10 صباحاً علي بعض الطرق المؤدية من والي شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة احياناً على بعض الطرق.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا الثلاثاء 6 يناير 2026

- الطقس فى القاهرة

العظمى 21 درجة.

الصغرى 11 درجة.

- الطقس فى الإسكندرية

العظمى 21 درجة.

الصغرى 11 درجة.

- الطقس فى مطروح

العظمى 22 درجة.

الصغرى 10 درجة.

- الطقس فى سوهاج

العظمى 23 درجة.

الصغرى 07 درجة.

- الطقس فى قنا

العظمى 25 درجة.

الصغرى 09 درجة.

- الطقس فى أسوان

العظمى 28 درجة.

الصغرى 11 درجة.