السلطات الأمريكية تنقل مادورو من مقر احتجازه إلى المحكمة فى نيويورك

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 يناير 2026 03:31 مساءً - بدأت السلطات الأمريكية فى نقل رئيس فنزويلا مادورو من مقر احتجازه إلى المحكمة فى نيويورك، حيث يتوجه إلى محكمة مانهاتن الفيدرالية لحضور أول جلسة قضائية بعد اعتقاله.

مادورو أمام القضاء الأمريكي وسط توتر متصاعد

وأظهرت صور لوكالة «رويترز» ضباطًا فيدراليين من وزارة العدل الأمريكية وهم يؤمنون محيط مركز الاحتجاز الحضري في بروكلين (MDC Brooklyn)، حيث يُحتجز مادورو قبيل مثوله أمام المحكمة.

ويأتي ذلك في ظل اتهامات أمريكية تتعلق بملفات أمنية وسياسية، بينما لم تكشف السلطات القضائية الأمريكية حتى الآن عن تفاصيل الجلسة الأولى أو طبيعة الإجراءات القانونية المتوقعة.

مادورو يشعل ردود فعل دولية وتحذيرات روسية

وفي موسكو، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف إن تحركات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فنزويلا «غير قانونية»، لكنها في الوقت ذاته «متسقة مع مبدأ الدفاع عن المصالح الوطنية لواشنطن»، بحسب وكالة «تاس» الروسية.

وأضاف ميدفيديف أن أمريكا اللاتينية تُعد «الفناء الخلفي» للولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن ما يجري في فنزويلا يعكس سعيًا أمريكيًا للسيطرة على إمدادات النفط، محذرًا من أن اتخاذ إجراءات مماثلة ضد دولة أقوى «كان سيُعتبر عملاً حربياً».

وأكد المسئول الروسي أن الدافع الأساسي للسياسات الأمريكية يظل مرتبطًا بالموارد، قائلًا: «الدافع الرئيسي كان دائمًا إمدادات الآخرين»، في إشارة إلى النفط الفنزويلي.