وزيرة التضامن تزور المقر البابوي بالكاتدرائية وتهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 يناير 2026 04:25 مساءً - قدمت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وزارت وزيرة التضامن الاجتماعي المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، على رأس وفد رفيع المستوى ضم المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي،، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي.

وهنأت وزيرة التضامن الاجتماعي قداسة البابا تواضروس الثاني وجميع المواطنين المصريين الأقباط بهذه المناسبة السعيدة، داعية الله أن يعيدها على قداسته بوافر الصحة ودوام التوفيق، وعلى مصرنا العزيزة بمزيد من التقدم والازدهار.

ومن جانبه أعرب قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عن تقديره لهذه الزيارة، مؤكداً أن الشعب المصري نسيج واحد، مشيراً إلى الدور المهم الذي تؤديه وزارة التضامن الاجتماعي في المجتمع المصري، والتعاون القائم والمستمر مع الوزارة في عدد من المجالات.