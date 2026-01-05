أخبار مصرية

بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد لعام 2026.. زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 يناير 2026 05:19 مساءً - بمناسبة الإحتفال بــ "عيد الميلاد المجيد" ، وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.. فقد تقرر منح جميع النزلاء (زيارة إستثنائية واحدة فقط) خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 8/1/2026 وحتى يوم السبت الموافق 24/1/2026.

 

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

