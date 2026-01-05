تشكيل منتخب مصر أمام بنين.. محمد صلاح وتريزيجيه ومرموش وإبراهيم عادل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 يناير 2026 05:19 مساءً - أعلن حسام حسن ، المدير الفنى لمنتخب الفراعنة، تشكيل الفراعنة أمام بنين فى المباراة التى تجمع الفريقين فى السادسة مساء فى دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا 2025.

لمتابعة أخبار بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 عبر بوابة كأس أمم أفريقيا اضغط هنا

جاء تشكيل منتخب مصر كالتالى:

ـ حراسة المرمى: محمد الشناوي

ـ الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - حمدي فتحي ياسر إبراهيم - محمد حمدي.

الوسط: مروان عطية - محمود تريزيجيه - إبراهيم عادل.

ـ الهجوم: محمد صلاح - وعمر مرموش.

ويجلس على دكة البدلاء: أحمد الشناوي - مصطفى شوبير - أحمد عيد - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - خالد صبحي - أحمد فتوح - إمام عاشور - محمود صابر - محمد شحاتة - أحمد سيد زيزو - مصطفى فتحي - أسامة فيصل - صلاح محسن - ومصطفى محمد.

منتخب بنين يتسلح بالمحترفين

على الجانب الآخر، لم يكن طريق منتخب بنين سهلًا في دور المجموعات، إذ بدأ مشواره بالخسارة أمام الكاميرون بهدف دون مقابل، ثم عاد وحقق فوزًا ثمينًا على بتسوانا بالنتيجة ذاتها، قبل أن يتعرض لهزيمة قاسية أمام السنغال بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الأخيرة.

ورغم ذلك، نجح منتخب بنين في حجز بطاقة العبور إلى دور الـ16 بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، خلف منتخبي السنغال والكونغو الديمقراطية.

ويقود المباراة تحكيميا، الجابوني بيير جيسلان أوتشو حكما للساحة ويعاونه كلا من بوريس مارليز ديتسوغا مساعد أول و آموس أبييني ندونغ مساعد ثان و مسيي جيسي أوفيد نكونكو حكما رابعا والمغربي حمزة الفارق حكما لتقنية الفيديو وزكريا برنيسي حكم مساعد لتقنية الفيديو و ليتيسيا أنتونيلا فيانا حكم مساعد لتقنية الفيديو.