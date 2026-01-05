الرياض - كتبت رنا صلاح - يستمر توافد الناخبين على لجان الانتخابات للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بدائرة المنتزه بالإسكندرية، وقد شهدت اللجان إقبالًا كبيرًا من المواطنين بعد فترة الاستراحة المقررة، وسط إجراءات أمنية مشددة لضمان سير العملية الانتخابية بشكل منظم وشفاف.

استمرار حضور الناخبين يتزايد في جولة الإعادة بدائرة المنتزه في الإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية عن رفع درجة الاستعداد القصوى داخل جميع الأجهزة التنفيذية، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الإسكندرية، حيث تم التأكيد على ضرورة توفير بيئة آمنة تسهم في انتظام الانتخابات. جولة الإعادة محدد لها يومي 3 و4 يناير 2026، حيث يتم التحضير لتوفير كل سبل الراحة للناخبين.

تضم دائرة المنتزه لجنة عامة واحدة و79 مقرًا انتخابيًا و152 لجنة فرعية، فيما يبلغ إجمالي عدد الناخبين 1،263،674 ناخبًا، والذين يتوزعون في أقسام شرطة منتزه أول وثانٍ وثالث. يشهد ذلك الانتخابات تنافس مرشحين على مقعد واحد فقط، بمراقبة مستمرة من الجهات المعنية لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

تعتبر هذه الانتخابات فرصة للمواطنين للتعبير عن آرائهم واختيار ممثليهم، حيث تأتي وسط إجراءات دقيقة تسعى لضمان الشفافية. يبذل الجميع جهودا كبيرة لتوفير الظروف المثلى للمشاركة الشعبية وتعزيز الثقافة الديمقراطية في البلاد.