منتخب الفراعنة لا يعرف الخسارة أمام بنين قبل مواجهة الليلة فى أمم أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 يناير 2026 06:35 مساءً - يواجه منتخب الفراعنة الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، نظيره منتخب بنين مساء اليوم، الاثنين، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب.

وكان آخر لقاء جمع الطرفين في البطولة القارية قبل 15 عاماً حينما التقيا ضمن الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة فى نسخة 2010، حيث كان الفراعنة قد ضمنوا التأهل كمتصدرين، وحققوا حينها الفوز بهدفين دون رد، بفضل هدفي أحمد المحمدي في الدقيقة السابعة وعماد متعب في الدقيقة 81.

وإجمالاً، التقى الفريقان فى 4 مواجهات سابقة، فازت الفراعنة في 3 منها وتعادلا في واحدة، بينما لم تذق بنين طعم الانتصار قط.

وسجلت الفراعنة فى كافة اللقاءات، بينما هزت بنين الشباك فى 3 مباريات، وشهدت هذه المواجهات حالة واحدة فقط للخروج بشباك نظيفة كانت لصالح مصر في نسخة 2010.

وتعتبر مباراة عام 2010 هى الأقل تهديفياً بينهما، بينما شهد لقاؤهما الأول فى تصفيات كأس العالم 2006 بمدينة كوتونو غزارة تهديفية انتهت بالتعادل 3 /3، وفازت الفراعنة إياباً على ملعبها 4 /1، كما شهدت مباراة ودية في نوفمبر 2008 تسجيل 6 أهداف أيضاً حين فازت الفراعنة 5 /1.

موعد مباراة الفراعنة وبنين في دور الـ16

تُقام مباراة الفراعنة وبنين على ملعب أدرار بمدينة أغادير فى السادسة مساء اليوم، الاثنين، بتوقيت القاهرة، ويسعى الفراعنة لمواصلة مشوارهم فى البطولة والتأهل إلى الدور ربع النهائي.

وتأهل منتخب الفراعنة إلى دور الـ16 بعدما تصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، جمعها من فوزين وتعادل، إذ افتتح مشواره بالفوز على زيمبابوي (2-1)، ثم تغلب على جنوب أفريقيا (1-0)، قبل أن يتعادل سلبيًا مع أنجولا في الجولة الأخيرة.

ويطمح منتخب الفراعنة إلى تجاوز عقبة بنين، ومواصلة المنافسة على اللقب القاري، سعيًا للتتويج بالبطولة للمرة الثامنة في تاريخه.

القنوات الناقلة لمباراة الفراعنة وبنين

تنقل مباراة الفراعنة وبنين مباشرة عبر شبكة beIN Sports، وتحديدًا على قناتي:

beIN Max 1

beIN Max 2

معلق المباراة

يتولى التعليق على اللقاء المعلق الرياضي علي محمد علي.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الفراعنة وبنين

يمكن متابعة المباراة مجانًا عبر:

القناة الجزائرية الأرضية

القناة الأرضية المغربية

تردد القناة الأرضية الجزائرية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد القناة الأرضية المغربية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11157

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3