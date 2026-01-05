مروان عطية يتلقى البطاقة الصفراء أمام بنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 يناير 2026 07:33 مساءً - تلقى مروان عطية لاعب منتخب الفراعنة البطاقة الصفراء أمام منتخب بنين فى الدقيقة 29 من عمر المباراة التى تجمع الفريقين حاليًا، على ملعب أدرار فى دور الـ16 لبطولة أمم افريقيا 2025، ليصبح مجموع انذارات الفراعنة 2 حيث سبق وتلقي رامى ربيعة الانذار الأول.

تشكيل منتخب الفراعنة

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - حمدي فتحي ياسر إبراهيم - محمد حمدي.

الوسط: مروان عطية- محمود تريزيجيه - إبراهيم عادل.

الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش.

ويجلس على دكة بدلاء منتخب الفراعنة: أحمد الشناوي - مصطفى شوبير - أحمد عيد - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - خالد صبحي - أحمد فتوح - إمام عاشور - محمود صابر - محمد شحاته - أحمد سيد زيزو - مصطفى فتحي - أسامة فيصل - صلاح محسن - مصطفى محمد.