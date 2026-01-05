ياسر إبراهيم يعيد التقدم لمنتخب مصر على بنين فى الدقيقة 97 برأسية متقنة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 يناير 2026 08:27 مساءً - سجل ياسر إبراهيم لاعب منتخب مصر الهدف الثاني للفراعنة فى شباك منتخب بنين من ضربة راس متقنة فى الدقيقة 97 بالشوط الأضافى الأول من عمر المباراة التى تجمع الفريقين حاليًا، على ملعب أدرار فى دور الـ16 لبطولة أمم افريقيا 2025، لتصبح النتيجة 2 - 1.

تشكيل منتخب مصر



حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - حمدي فتحي ياسر إبراهيم - محمد حمدي.

الوسط: مروان عطية- محمود تريزيجيه - إبراهيم عادل.

الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش.

ويجلس على دكة بدلاء منتخب الفراعنة: أحمد الشناوي - مصطفى شوبير - أحمد عيد - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - خالد صبحي - أحمد فتوح - إمام عاشور - محمود صابر - محمد شحاته - أحمد سيد زيزو - مصطفى فتحي - أسامة فيصل - صلاح محسن - مصطفى محمد.