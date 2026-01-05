ياسر إبراهيم يفوز بجائزة رجل مباراة منتخب الفراعنة وبنين فى أمم أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 يناير 2026 09:31 مساءً - توج ياسر ابراهيم مدافع منتخب الفراعنة بجائزة أفضل لاعب فى مباراة منتخب مصر وبنين التى انتهت بفوز الفراعنة 3-1، ليتأهل الفراعنة للدور ربع النهائى.

يخوض منتخب الفراعنة مباراته القادمة فى ربع نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية، يوم السبت المقبل 10 يناير الجارى ، وينتظر منتخب مصر الفائز من مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو غدا الثلاثاء لمواجهته فى ربع نهائى أمم أفريقيا .

تأهل منتخب مصر لهذا الدور بعد الفوز على بنين 3-1 فى المباراة التى جرت بينهما اليوم الاثنين فى دور الـ16 بالبطولة .

وانتهى الوقت الأصلى من عمر المباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق، تقدم منتخب مصر بتوقيع مروان عطية فى الدقيقة 69، قبل أن يتعادل منتخب بنين فى الدقيقة 83 عن طريق جوديل دوسو، ليلجأ الفريقان للوقت الإضافى.

انتهى الشوط الإضافى الأول من عمر مباراة منتخب مصر، بتقدم منتخب مصر بهدفين مقابل هدف حيث سجل ياسر إبراهيم هدف الفراعنة الثانى فى الدقيقة 97، قبل أن ينتهى الشوط الإضافى والثانى والمباراة بنتيجة 3-1 حيث سجل محمد صلاح الهدف الثالث فى الثوانى الأخيرة.

شهدت بداية المباراة حذرا من الفريقين، مع محاولة كل فريق الوصول لمرمى المنافس لخطف هدف مبكر، واستطاع محمد صلاح فى الدقيقة 7 أن يصنع هدفا محققا لعمر مرموش لينفرد تماما بحارس بنين إلا أنه يهدر الفرصة بغرابة شديدة.

وفى الدقيقة 17 شن الجناح الأيمن لمنتخب بنين غزوة هجومية وراوغ محمد حمدى، وأشهر الحكم الجابونى البطاقة الصفراء لرامى ربيعة وحاول تمرير كرة عرضية لكن حمدى فتحى ينقذ الموقف، وفى الدقيقة 19 أهدر محمد صلاح ومرموش هدفا محققا أمام المرمى البينينى من عرضية محمد حمدى.

وحصل مروان عطية على البطاقة الصفراء فى الدقيقة 27 بعد تدخله بقوة على لاعب بنين، مع محاولات متكررة لمنتخب مصر لفك طلاسم دفاعات بنين والوصول للمرمى.

وفى الدقيقة 43 أجرى حسام حسن تغييرا اضطرارايا بخروج محمد حمدى الذى تعرض لإصابة قوية فى الركبة ، ونزول أحمد فتوح بدلا منه، ورغم استمرار المحاولات من منتخب مصر لكن تستمر النتيجة التعادل السلبى.

ومع بداية الشوط الثانى، واصل الفراعنة الضغط على مرمى بنين فى محاولة لادارك هدف التقدم وفى الدقيقة 55 أهدر رامى ربيعة فرصة جديدة محققة أمام مرمى بنين، أعقبها خروج تريزيجيه وإبراهيم عادل فى الدقيقة 59 ونزول إمام عاشور وزيزو.

وفى الدقيقة 62 أنقذ محمد الشناوى هدفا محققا لمنتخب بنين من انفراد تام بالمرمى، ونجح مروان عطية فى تسجيل هدف التقدم فى الدقيقة 69 من تسديدة قوية سكنت شباك حارس بنين.

وحصل حمدى فتحى على بطاقة صفراء فى الدقيقة 80 ، وفى الدقيقة 83 استطاع منتخب بنين تسجيل هدف التعادل عن طريق جوديل دوسو مستغلا ارتباك دفاعى للمنتخب وخطأ محمد الشناوى.

وأهدر محمد صلاح انفرادا تاما فى الدقيقة 89 أمام حارس مرمى بنين ليستمر التعادل الإيجابى 1-1.

تشكيل منتخب مصر

جاء تشكيل منتخب مصر كالتالى:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - حمدي فتحي ياسر إبراهيم - محمد حمدي.

الوسط: مروان عطية- محمود تريزيجيه - إبراهيم عادل.

الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش.

ويجلس على دكة البدلاء: أحمد الشناوي - مصطفى شوبير - أحمد عيد - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - خالد صبحي - أحمد فتوح - إمام عاشور - محمود صابر - محمد شحاته - أحمد سيد زيزو - مصطفى فتحي - أسامة فيصل - صلاح محسن - مصطفى محمد.