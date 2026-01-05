حسام حسن: سنقاتل فى جميع المباريات القادمة وأهدى الفوز على بنين لمحمد حمدى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 يناير 2026 10:25 مساءً - قال حسام حسن المدير الفنى لمنتخب الفراعنة عقب الفوز على بنين 3-1 والتأهل لربع نهائى أمم أفريقيا، إنه يهدي الفوز للشعب المصري ومحمد حمدي، وحزين بسبب إصابته بالرباط الصليبي وهو لاعب مميز.

وأضاف حسام حسن، فى تصريحات خلال المؤتمر الصحفى عقب المباراة: "سعداء بالفوز والتأهل لدور الثمانية في بطولة هي الأقوى من سنوات، منتخب بنين فريق محترم، وأدى مباراة جيدة، وكما قلت لا يوجد فريق سهل".

حسام حسن يشكر اللاعبين بعد الأداء الرجولى أمام بنين

وتابع: "أشكر اللاعبين على المجهود الكبير المبذول، وجميع أفراد الفريق، ⁠اللاعبون سيقاتلون في مباراة دور الثمانية وإهداء الفوز لمحمد حمدي".

واستطرد: "⁠إصابة تريزيجيه في أربطة الكاحل، وجار تجهيزه للمباريات المقبلة، وأحترم كل المنتخبات، ولكننا كمصر نبحث عن الفوز واللقب، و⁠الكرة لا تعترف بالتاريخ، ولكن تعترف بالأداء في المباريات".

واختتم: "لاعبو المنتخب يمتلكون روح عالية وأشكرهم على مجهوداتهم في البطولة، وعملت مع العديد من المدربين العظام، ولكن سيظل محمود الجوهري اسما كبيرا بالنسبة لي، واكتسبت الخبرات الكبيرة منهم، وسنبدأ من غد التجهيز لمباراة دور الثمانية، ومستعدون لمواجهة أي فريق، وأمتلك 27 لاعبا كبيرا، وأشكر الجهاز الطبي والإداري والجميع داخل المنتخب".