نيجيريا تكتسح موزمبيق برباعية وتعبر إلى ربع نهائى أمم أفريقيا 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 يناير 2026 11:23 مساءً - حجز منتخب نيجيريا، بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بعد فوزه المستحق على منتخب موزمبيق، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين على ملعب المركب الرياضي بمدينة فاس، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

وبدأ منتخب نيجيريا اللقاء بقوة، وفرض سيطرته على مجريات اللعب منذ الدقائق الأولى، حيث نجح أديمولا لوكمان في افتتاح التسجيل بالدقيقة 20، قبل أن يعزز فيكتور أوسيمين التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 25، لينتهي الشوط الأول بتقدم النسور الخضر بهدفين دون مقابل.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل المنتخب النيجيري تفوقه، وأضاف فيكتور أوسيمين الهدف الثالث في الدقيقة 47 ، وأحرظ أكور آدامز الهدف الرابع في الدقيقة 75 ، والهدفين من صناعة أديمولا لوكمان

لوكمان الأكثر مساهمة بالأهداف في أمم أفريقيا

وشهدت المباراة تألقًا لافتًا لأديمولا لوكمان، الذي واصل عروضه القوية في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بعدما رفع رصيده إلى 7 مساهمات تهديفية خلال 3 مباريات، بواقع 3 أهداف و 4 تمريرات حاسمة، ليصبح الأكثر مساهمة في البطولة حتى الآن.

أوسيمين يطارد الهداف التاريخي لنيجيريا

كما واصل فيكتور أوسيمين كتابة التاريخ بقميص منتخب نيجيريا، بعدما رفع رصيده إلى 34 هدفًا دوليًا، ليقترب من رقم الهداف التاريخي رشيدي ياكيني، صاحب الـ37 هدفًا.

ويطمح منتخب نيجيريا إلى مواصلة مشواره القوي في البطولة، من أجل التتويج باللقب القاري الغائب منذ عام 2013، مستندًا إلى تاريخه الحافل في أمم أفريقيا، حيث تُوج باللقب ثلاث مرات أعوام 1980 و1994 و2013، كما حل وصيفًا في خمس مناسبات، كان آخرها نسخة 2023.

وضرب منتخب نيجيريا موعدًا في الدور ربع النهائي، ليواصل رحلة البحث عن النجمة الرابعة، في ظل حالة فنية ومعنوية مرتفعة بقيادة نجومه المتألقين.