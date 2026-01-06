وزارة العمل: فرص عمل للشيفات فى تخصصات مختلفة بمرتبات تصل لـ25 ألف جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 يناير 2026 12:35 صباحاً - أعلنت وزارة العمل ضمن نشرة التوظيف لشهر يناير 2026، عن توافر مجموعة كبيرة من الوظائف الشاغرة بشركة لإدارة المنشآت السياحية بمنطقة التجمع الثالث بالقاهرة، وذلك برواتب تصل إلى 25 ألف جنيه.

· الوظائف المتاحة:

أولاً: مجموعة الإدارة والصيانة:

- مدير صيانة: عدد (3) وظائف، براتب 25,000 جنيه، ويشترط خبرة 4 سنوات.

- مشرف صالة: عدد (3) وظائف، براتب 17,000 جنيه، ويشترط خبرة سنتين.

ثانياً: مجموعة المطبخ والشيفات:

- مدير مطبخ: عدد (3) وظائف، براتب 25,000 جنيه، ويشترط خبرة 4 سنوات.

- مشرف مطبخ: عدد (5) وظائف، براتب 17,000 جنيه، ويشترط خبرة سنتين.

- شيف (ساخن): عدد (20) ، براتب 12,000 جنيه، والتقديم متاح بوجود خبرة أو بدون.

- شيف (بارد): عدد (20) ، براتب 12,000 جنيه، والتقديم متاح بوجود خبرة أو بدون.

- شيف (جريل): عدد (20) ، براتب 12,000 جنيه، والتقديم متاح بوجود خبرة أو بدون.

- شيف (شاورما) عدد (20) ، براتب 12,000 جنيه، والتقديم متاح بوجود خبرة أو بدون.

ثالثاً: مجموعة خدمة العملاء والصالة:

- كابتن أوردر: عدد (30) وظيفة، براتب 11,000 جنيه، ويشترط خبرة سنتين.

- هوست: عدد (10) وظائف، براتب 10,000 جنيه، والتقديم متاح بوجود خبرة أو بدون.

- ويتر: عدد (20) وظيفة، براتب 8,000 جنيه، والتقديم متاح بوجود خبرة أو بدون.

· شروط القبول:

- أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل (عالي أو متوسط).

- أن يتراوح سن المتقدم ما بين 25 إلى 40 سنة.

طريقة التقديم والتواصل:

دعت وزارة العمل الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف إلى التواصل مباشرة مع الشركة (الرقم التأميني: 3584163)، وذلك من خلال العنوان التالي: المنطقة الصناعية - التجمع الثالث - القاهرة، أو عبر التواصل هاتفياً على الرقم: 01002092064.

كما يمكن للمهتمين الاطلاع على مزيد من التفاصيل عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل: www.manpower.gov.eg..