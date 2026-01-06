اتحاد الكرة يعلق على تصريح محمد صلاح عن لاعبى منتخب الفراعنة المحليين وحصد اللقب

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 يناير 2026 12:35 صباحاً - أكد مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن محمد صلاح، قائد منتخب الفراعنة ، لم يرتكب أي أخطاء في تصريحاته عقب مباراة بنين في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي تتعلق بصعوبة حصد مصر للقب القارى، بسبب كثرة اللاعبين المحليين في المنتخب.

وأوضح أبو زهرة، فى تصريحات تليفزيونية، أن جميع تصريحات محمد صلاح تكون دائمًا بعلم وموافقة المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، مشددًا على أن الأمور داخل المنتخب تسير بشكل منظم ولا توجد أي أزمات.

وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن صلاح يحرص دائمًا على التعبير عن طموحات المنتخب والجهاز الفني، في إطار من الالتزام الكامل بسياسة الاتحاد، مؤكدًا دعم مجلس الإدارة الكامل لقائد الفراعنة خلال مشوار البطولة.

منتخب الفراعنة يهزم بنين

خطف منتخب الفراعنة بطاقة التأهل إلى ربع نهائى بطولة أمم أفريقيا بعد الفوز على بنين 3-1 فى المباراة التى جرت بينهما اليوم الإثنين فى دور الـ16 بالبطولة.

ويخوض منتخب الفراعنة مباراته القادمة فى ربع نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية، يوم السبت المقبل 10 يناير الجارى، وينتظر منتخب الفراعنة الفائز من مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو غدا الثلاثاء لمواجهته فى ربع نهائى أمم أفريقيا.

محمد صلاح عن ترشيح الفراعنة للفوز بأمم أفريقيا: معظم لاعبينا من الدورى المحلى

تحدث محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة ، عن المرشحين للتتويج بلقب النسخة الحالية من أمم أفريقيا 2025، وقال صلاح فى تصريحات تليفزيونية: "معظم اللاعبين في منتخب مصر يلعبون في الدوري المحلي، وهذا ما يمكن أن أقوله".

وأكد محمد صلاح، قائد منتخب الفراعنة ، أنه يحلم بالتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية بعد نجاح المنتخب في التأهل للدور ربع النهائي على حساب بنين.

وقال محمد صلاح، في تصريحات تليفزيونية: "كنا أفضل بدنيا من الفريق المنافس، لكن المستوى الفني متقارب مع الفريق المنافس، ولا يوجد فريق يخسر بفارق 4 أو 5 أهداف، وأنا سعيد بالفوز".

وأتم: "لم أكن أحلم أن ألعب في هذا المستوى، لذلك التتويج باللقب شرف كبير".