وزير الخارجية يؤكد للمبعوث الأممى الخاص إلى اليمن ضرورة تثبيت التهدئة وخفض التصعيد

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 يناير 2026 11:23 صباحاً - التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، هانس جروندبرج المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار التشاور والتنسيق بشأن تطورات الأوضاع في اليمن، ودعم الجهود الأممية الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية شاملة ومستدامة للأزمة.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي أكد خلال اللقاء موقف مصر الثابت الداعم لوحدة الجمهورية اليمنية وسيادتها وسلامة أراضيها، وأهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، بما يصون مقدرات الشعب اليمني الشقيق ويحول دون انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار.

وشدد الوزير عبد العاطي على ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة وخفض التصعيد، وتهيئة المناخ الملائم لاستئناف العملية السياسية، على أساس حوار يمني-يمني جامع يفضي إلى تسوية شاملة تلبي تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والتنمية، وتضع حدا لمعاناته الإنسانية الممتدة.

من جانبه، استعرض المبعوث الأممي مستجدات جهوده واتصالاته مع الأطراف المعنية، معربا عن تقديره للدور المصري الداعم للتهدئة ، ومؤكدا تطلعه لمواصلة التنسيق مع مصر باعتبارها طرفا إقليميا مركزيا في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.