وزير الرياضة ينقل رسالة الرئيس السيسي لمنتخب الفراعنة: ننتظر منكم الكثير

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 يناير 2026 11:23 صباحاً - حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب و الرياضة والمهندس هاني ابو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة و السفير المصري بالمغرب أحمد نهاد علي تقديم التهنئة لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام حسن المدير الفني و إبراهيم حسن مدير المنتخب واللاعبين عقب فوز منتخب مصر علي بنين ٣ / ١ والتأهل لدور الثمانية.

وأكد وزير الشباب و الرياضة في كلمته مع الجهاز الفني واللاعبين على نقل رسالة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه للرياضة و منتخب مصر وأنه ينتظر الكثير منهم .

كما عبر و زير الرياضة عن سعادته بالفوز و التأهل لدور الثمانية وتقديم الشكر للجهار و اللاعبين علي المجهود المبذول ، و فرحة الشعب المصري بالتآهل و النتيجة و التأكيد على اهتمام الدولة بالرياضة و المنتخب وتحديدا كرة القدم التي تعد المتنفس الأول للجمهور ، وأنه ينتظر الكثير من الجيل الحالي لتحقيق افضل الإنجازات. كما أكد المهندس هاني أبو ريدة أن الفريق قدم مباراة كبيرة ، و ان الجيل الحالي يضم لاعبين كبار قادرين علي رفع اسم مصر عاليا ، وانه يتمني الشفاء العاجل لمحمد حمدي لاعب المنتخب بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي و أنه أحد اللاعبين الكبار وان اتحاد الكرة لن يتأخر عن تقديم كل الدعم للاعب خلال الفترة المقبلة .

كما أكد الكابتن حسام حسن أنه حزين علي اصابة محمد حمدي احد اللاعبين المميزين خلقا وفنيا ، ويوجه الشكر للاعبين بعد المجهود الكبي المبذول منهم في المباراة و انه ينتظر المزيد منهم في الفترة المقبلة .

ووجه محمد صلاح كابتن منتخب مصر في كلمته الشكر لوزير الرياضة و اتحاد الكرة و سفارة مصر بالمغرب على المجهودات المبذولة خلال الفترة الماضية وتوجيه الشكر للجهاز الفني واللاعبين والتاكيد ان الجيل الحالي يضم كوكبة مميزة من اللاعبين مؤكدا ان الفريق سيبدأ من غدا الثلاثاء الاستعداد لمباراة دور الثمانية.