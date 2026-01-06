الهيئة القومية لسلامة الغذاء jبحث دعم نفاذ الصادرات الغذائية والزراعية المصرية إلى الأسواق الجنوب أفريقية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 يناير 2026 02:23 مساءً - استقبل الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بمقر الهيئة، وفدًا من سفارة جمهورية جنوب أفريقيا بالقاهرة، برئاسة تابو سانياتي، سكرتير أول السفارة، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجالات سلامة الغذاء والرقابة على الأغذية، جاء اللقاء لمناقشة آليات دعم نفاذ الصادرات الغذائية والزراعية المصرية إلى الأسواق الجنوب أفريقية، وكذلك مناقشة التحديات التي تواجه السلع الجنوب أفريقية عند دخول السوق المصري.

وتم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك لتيسير إجراءات اعتماد وتداول المنتجات الغذائية والزراعية، وتبادل المعلومات الفنية والتنظيمية، ومواءمة المتطلبات الرقابية، بما يسهم في إزالة أي معوقات تنظيمية، ودعم تنافسية الصادرات المصرية، وضمان توافقها مع متطلبات ومعايير السلامة المعتمدة بجنوب أفريقيا والمعايير الدولية.

وأكد الدكتور طارق الهوبي حرص الهيئة القومية لسلامة الغذاء على توسيع مجالات التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة، بما يدعم حركة التجارة البينية داخل القارة، ويعزز فرص نفاذ المنتجات الغذائية والزراعية المصرية الآمنة إلى الأسواق الأفريقية، في إطار جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي المستدام وتعميق التكامل الأفريقي.

من جانبه، أعرب تابو سانياتي، سكرتير أول سفارة جنوب أفريقيا، عن ترحيبه بتعزيز التعاون مع الجانب المصري، مشيدًا بالتطور الذي تشهده منظومة سلامة الغذاء في مصر، ومؤكدًا اهتمام بلاده بالاستفادة من التجربة المصرية في مجال سلامة الغذاء، ودراسة آليات تسهيل دخول المنتجات الغذائية والزراعية إلى الأسواق، وتعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات بين الجهات المختصة في البلدين.