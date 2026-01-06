محافظ أسيوط يؤكد أهمية توسيع أنشطة الدعم الفني لتحقيق تحول مستدام في الزراعة 

الرياض - كتبت رنا صلاح - أكد اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، أهمية تعزيز أنشطة الدعم الفني المتصلة بالتحول المستدام في القطاع الزراعي، مشددًا على ضرورة متابعة تنفيذ هذه الأنشطة لما لها من تأثير مباشر على وعي المزارعين وتحسين أساليب الإنتاج الزراعي والحيواني. وأوضح أن الهدف من هذه الجهود هو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن مديرية الزراعة بالمحافظة، تحت إدارة الدكتور عبد الرحيم أحمد، مستمرة في تنظيم الندوات والأنشطة الإرشادية الميدانية، حيث تم تنظيم ندوة في قرية الفيما بمركز الفتح. وقد تناولت الندوة الأمراض الفيروسية التي تصيب الحيوانات، مثل الحمى القلاعية والجلد العقدي، وذلك ضمن إطار مشروع “ستار”.

تحدث في الندوة الدكتور صلاح بدران سلام، من معهد بحوث صحة الحيوان، حيث ركز على المخاطر المرتبطة بالأمراض التي تهدد الثروة الحيوانية. وقد تناول أيضًا الخسائر الاقتصادية الناتجة عن هذه الأمراض، بجانب توضيح طبيعة الفيروسات وطرق انتقالها. وأكد على أهمية التحصينات الدورية وطرق التصدي لهذه الأمراض.

كما أشار أبوالنصر إلى أهمية التوعية بأعراض الحمى القلاعية والجلد العقدي، ووسائل الوقاية اللازمة. وقد تضمنت الندوة إرشادات حول كيفية التعامل مع الحيوانات المصابة واتباع الإجراءات الصحية الصحيحة. وأكد استمرار دعم المحافظة للمبادرات والبرامج التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة في الريف وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة.