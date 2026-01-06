وزيرة التخطيط: السردية الوطنية للتنمية تستهدف نقلة اقتصادية تنعكس على حياة المواطن

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 يناير 2026 05:23 مساءً - قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إنه تم الانتهاء من الإصدار الثاني للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقًا للجدول الزمني المعلن في سبتمبر.

وقالت فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن أكثر من 100 خبير ومتخصص إلى جانب مراكز الأبحاث والفكر شاركوا في الحوار المجتمعي.

ولفتت إلى أن التنمية البشرية والعدالة الاجتماعية تتصدر الإصدار الثاني تأكيدًا على أن المواطن هو محور الاهتمام والمحرك الرئيسي للتنمية، قائلة: نستهدف من خلال السردية تحقيق نقلة اقتصادية تنعكس على جودة حياة المواطن المصري.

وتابعت: نتحول نحو إلى نموذج اقتصادي يستند إلى تكثيف جهود التنمية البشرية لتحسين جودة الحياة والتركيز على القطاعات الإنتاجية، ولفتت السردية تتضمن برنامجًا تنفيذيًا بمؤشرات أداء واضحة لكافة الوزارات والجهات إلى جانب البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.