مجلس اللوردات يناقش غدا .. هل تفرض لندن عقوبات على أمريكا بسبب فنزويلا؟

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 يناير 2026 07:25 مساءً - يناقش أعضاء مجلس اللوردات البريطاني إمكانية فرض المملكة المتحدة عقوبات على الولايات المتحدة الأمريكية بعد العملية العسكرية التي شنتها ووجهت على إثرها ضربة لفنزويلا اعتقل خلالها رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو وزوجته ونقلا على نيويورك للخضوع لمحاكمة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الاثنين، إن على الولايات المتحدة تفسير تصرفاتها في فنزويلا، بعد اعتقال مادورو، واصفاً الوضع بأنه «ليس واضحاً».

وأضاف ستارمر: «ما نحتاجه في فنزويلا هو الانتقال السلمي إلى الديمقراطية. كان هذا موقفنا قبل مطلع هذا الأسبوع، ولا يزال هذا موقفنا».

وتابع قائلاً: القانون الدولي هو الإطار، هو الركيزة أو المعيار الذي نحكم على أساسه على تصرفات جميع الحكومات الأخرى. وعلى الولايات المتحدة بالطبع أن تفسر الإجراءات التي اتخذتها. الأمر ليس واضحاً. إنه معقد، وحتى اليوم، هناك تطورات أخرى.