قنوات "المتحدة" تنقل قداس عيد الميلاد المجيد من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 يناير 2026 07:25 مساءً - تنقل قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (ON – dmc – CBC – الحياة)، قداس عيد الميلاد المجيد على الهواء مباشرة من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة، في تغطية خاصة تعكس أجواء الاحتفال بهذه المناسبة الروحية الهامة.

ويأتي بث القداس في إطار حرص قنوات الشركة "المتحدة" على تقديم محتوى متنوع يجسد روح التآخي والمحبة، ويسلط الضوء على رمزية كاتدرائية ميلاد المسيح باعتبارها واحدة من أكبر الكنائس في الشرق الأوسط، وعلامة بارزة للتسامح الديني في مصر.