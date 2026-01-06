الرئيس السيسى: حرصت على المشاركة بعيد الميلاد منذ عام 2015 وحتى الآن

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 يناير 2026 09:31 مساءً - وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته فى تقديم التهنئة للأخوة الأقباط بعيد الميلاد من داخل كنيسة ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة: "أحمد ربنا أننا منذ عام 2015 وأحنا بنيجي نحتفل مع بعض بالعيد.. أهنئ قداسة البابا والكنيسة وأهنئ كل المواطنين أهلنا المسيحيين والمصريين وكل الناس اللى فى العالم.. كل سنة وأنتم طيبين".

البابا تواضروس يترأس قداس عيد الميلاد

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد مساء 6 يناير 2026، بمشاركة لفيف من أحبار الكنيسة، وسط حضور واسع من المصلين، في أجواء روحانية خاصة.

ومنذ افتتاحها رسميًا في يناير 2019 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصبحت الكاتدرائية مقرًا رئيسيًا للاحتفال بـ عيد الميلاد، ووجهة سنوية تحمل رسائل واضحة عن التماسك الوطني والمواطنة دون تفرقة، خاصة مع حرص الرئيس على المشاركة في القداس وتقديم التهنئة للأقباط، في تقليد يعكس دعم الدولة لقيم التعايش.

وتُعد الكاتدرائية، الأكبر في الشرق الأوسط، تحفة معمارية تمزج بين الحداثة والطراز القبطي الأصيل، بما تحمله من قباب وأيقونات ورسوم دينية، لتتحول ليلة عيد الميلاد إلى رسالة مصرية للعالم عنوانها التسامح والسلام ووحدة النسيج الوطني.