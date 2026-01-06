الرئيس السيسي بعيد الميلاد: كلنا واحد وهو ده الرصيد اللى لازم نخلي بالنا منه

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 يناير 2026 09:31 مساءً - قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي: "عيد سعيد علينا كلنا.. وربنا يحفظنا ويجعل دائما أيامنا أعياد وأفراح.. اللهم أمين".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال تقديمه التهنئة للأخوة الأقباط بعيد الميلاد من داخل كنيسة ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة: "كنت بقول أنه فى عام 2015 أول مرة اتشرف بالزيارة دي.. واحتفل وأشوف المحبة اللى بينا.. وفى الفترة من 2015 لحد النهاردة حصل حاجات كتير وأحداث كتيرة وأيام صعبة كتير.. لكن كل مرة بقول الكلام ده.. دايما شعب مصر مع بعض.. كلنا بنحب بعض وبنخاف على بعض ونحترم بعض.. وعلاقتنا كشعب مصر يجب أن تكون بلا أي تمييز.. وتفضل العلاقة قوية ونطورها.. وهو ده الرصيد اللي لازم نخلي بالنا منه.. مفش أنتم وأحنا.. فيه أحنا.. كلنا واحد".

البابا تواضروس يترأس قداس عيد الميلاد

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد مساء 6 يناير 2026، بمشاركة لفيف من أحبار الكنيسة، وسط حضور واسع من المصلين، في أجواء روحانية خاصة.

ومنذ افتتاحها رسميًا في يناير 2019 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصبحت الكاتدرائية مقرًا رئيسيًا للاحتفال بـ عيد الميلاد، ووجهة سنوية تحمل رسائل واضحة عن التماسك الوطني والمواطنة دون تفرقة، خاصة مع حرص الرئيس على المشاركة في القداس وتقديم التهنئة للأقباط، في تقليد يعكس دعم الدولة لقيم التعايش.

وتُعد الكاتدرائية، الأكبر في الشرق الأوسط، تحفة معمارية تمزج بين الحداثة والطراز القبطي الأصيل، بما تحمله من قباب وأيقونات ورسوم دينية، لتتحول ليلة عيد الميلاد إلى رسالة مصرية للعالم عنوانها التسامح والسلام ووحدة النسيج الوطني.