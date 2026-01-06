نص كلمة الرئيس السيسى فى عيد الميلاد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 يناير 2026 09:31 مساءً - زار الرئيس عبد الفتاح السيسى، كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة، لتقديم التهنئة إلى الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.

وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى كلمة وهذا نصها:

بسم الله الرحمن الرحيم، هقول لكم كل سنة وانتو طيبين مش عاوز أعمل إزعاج لكم أكتر من كدة.

خلوني أبدأ كلامي إني أحمد ربنا على إن احنا إن شاء الله منذ عام 2015 واحنا بنيجي نحتفل مع بعضنا بالعيد.

بهني قداسة البابا بالكنيسة وأهني كل المواطنين أهلنا المسيحيين والمصريين وكل الناس اللي في العالم.

كل سنة وانتو طيبين وعيد سعيد علينا كلنا وربنا يحفظنا ويجعل أيامنا كلها أعياد وأفراح، اللهم أمين.

كنت بقول إن احنا في 2015 كان أول مرة أتشرف بالزيارة دي وأحتفل وأشوف المحبة اللي بينا.

وفي الفترة من 2015 للنهاردة حصل حاجات كتير، وأحداث كتير وأيام صعبة كتير، لكن كل مرة أنا بقول الكلام دا، إن احنا بنقول كل ما يكون شعب مصر، كلنا مع بعض، بنحب بعض بنخاف على بعض بنحترم بعض، بنحترم بعض.

ومانسمحش، مش هقول لحد، مانسمحش لأنفسنا أبدا إن احنا علاقتنا كشعب مصر بلا أي تمييز تفضل علاقة طيبة ونحافظ عليها ونطورها ونعززها وهو دا الرصيد اللي لازم نخلي بالنا منه ونحافظ عليه ومنديش فرصة لحد أبدا يتدخل بينا.

ما فيش بينا، مافيش انتو واحنا، في احنا، احنا كلنا واحد.

كل مرة بقول الكلمة دي، بقول لكم قداسة البابا له تدير خاص واحترام كبير لشخصه العظيم ولكم كلكم وربنا يحفظكم ويحفظ بلدنا.

مش عاوز أخد وقت قداسة البابا وحرام عليكم، عام سعيد عليكم وعلينا كلنا وعلى الدنيا كلها ونقول يا رب إن 2026 يبقى عام بفضل الله أفضل علينا وعلى كل الدنيا.

بقول للمصريين أوعوا تقلقوا أبدا، بس بشرط، خليكم دايما مع بعض، واوعى حد يحاول أبدا يخلينا أبدا نختلف أو حتى نؤذي نفسنا وبلدنا، دي وصيتي ليكم، لينا كلنا.

أي مشكلة بفضل الله سبحانه وتعالى، بتتحل، بس تفضل مصر بخير وسلام وشعبها بخير وسلام.

مرة تانية مش عاوز أطول عليكم، كل عام وانتم بخير وسلام وسعادة وقداسة البابا بخير وسلام وسعادة، واحنا بنبقى فرحانين أوي واحنا موجودين معاكم، وربنا يفرحكم ديما ويفرح مصر والدنيا كلها، اللهم أمين.

كل سنة وانتو طيبين، متشكر جدا.