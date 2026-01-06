حسام الغمرى: الرئيس السيسي رسّخ وحدة المصريين كرسالة للداخل والخارج

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 يناير 2026 09:31 مساءً - أكد الإعلامي حسام الغمري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي واجه خلال عام 2015 حجمًا كبيرًا من الضغوط والتحديات، إلا أنه تعامل معها بشجاعة وثبات، مشيرًا إلى أن مواقفه السياسية والوطنية أسهمت في تعزيز تماسك الجبهة الداخلية وترسيخ مفاهيم الوعي الوطني.

ضغوط وتحديات واجهها الرئيس بثبات

وقال الغمري، خلال لقاء ببرنامج الحياة اليوم، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على قناة الحياة، إنه منذ عام 2015 شهد الرئيس ضغوطًا كبيرة على الدولة المصرية، إلا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي واجه هذه التحديات بشجاعة وإرادة قوية، مؤكدًا أن تلك المرحلة كشفت عن قدرته على اتخاذ قرارات مصيرية في أوقات بالغة الصعوبة.

وأوضح أن زيارة الرئيس للكنيسة في احتفالات رأس السنة أصبحت تقليدًا ثابتًا رسّخه بنفسه، معتبرًا أن هذه الزيارة تحمل رسائل واضحة لطمأنة المصريين، وأشار الى ان الرئيس طمأن المصريين بشرط وحدة الصف الوطني، كما أنها تمثل رسالة سياسية وأمنية موجهة للداخل والخارج في آن واحد.

وحدة الجبهة الداخلية

وأشار الغمري، إلى أن طبيعة الحروب الحديثة تعتمد على تفكيك الجبهات الداخلية وتسليط أدوات إعلامية وأفكار هدامة تستهدف اللعب على القضايا الحساسة لتفتيت الشعوب، مؤكدًا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يدرك هذه المخاطر ويتعامل معها بمنظور استراتيجي يحمي استقرار الدولة.

وأضاف أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يُعد من كبار قادة الوعي في الألفية الجديدة، حيث قاد عملية تغيير تدريجي وهادئ في وعي المجتمع، موضحًا أن مشهد ظهوره في الكنيسة خلال احتفالات رأس السنة أصبح أمرًا معتادًا الآن، بعدما كان قبل عام 2015 طقسًا غير مألوف في الحياة العامة.

واختتم الغمري تصريحاته بالتأكيد على أن رؤية الرئيس الاستراتيجية للمخاطر المحتملة أثبتت صحتها مع مرور الوقت، مشيرًا إلى أن مشاركة أقباط مصر في احتفالاتهم برعاية الدولة تعكس هذه الرؤية، وأن الوقائع والأحداث برهنت على أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان يسبق الجميع بخطوات في تقدير التحديات وصياغة مسار المواجهة.