انت الان تتابع خبر "ليس الأول".. مركز نجيب ساويرس بين اثراء اثرياء مصر سيصدمكم!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تحدثت بعض الصحف مؤخرا عن شخصية رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، حيث كشفت أنه ليس الاغنى في مصر.

والامر الذي كان صادما للجمهور هو أن نجيب ساويرس يحتل المركز الثاني ضمن قائمة أغنى أغنياء مصر، بثروة تبلغ 3.9 مليار دولار، محتلا المركز الـ 460 عالميا.

ونجيب ساويرس يعتبر من أكبر رجال الأعمال المصريين، يبلغ من العمر حاليًا 65 عامًا، ويعتنق الديانية المسيحية، ومتزوج من السيدة “غادة جميل”، وأنجب منها 4 أبناء.

كانت بدايته من خلال الاعتماد على نفسه بإنشاء قطاع في شركة والده الذي أطلق عليه قطاع التكنولوجيا الذي تطور بشكل مهول.

أنشأ أول شركة للإنترنت InTuch، وأنشأ عام 1996 أول شركة للاتصالات عبر الأقمار الصناعية في مصر وهي ESC ،في عام 1997 قام بالتحالف مع شركتي أورنج و موتورولا لإنشاء شركة موبينيل للإتصالات.

كان والده أنسي ساويرس رئيس مجموعة أوراسكوم المتعدة النشاطات كما أن نجيب له شقيقين هما سميح وناصف ساويرس، وهو أكبرهم.

يتقن ساويرس أربع لغات هي الإنجليزية والفرنسية والألمانية والعربية،الكثير من المعلومات الشخصيه الخاصة برجل الأعمال نجيب ساويرس بعيدة تمامًا عن معرفة الجمهور مثل زوجته التي لم تخرج معه في اي مناسبة إعلامية إلا مرة واحدة بمهرجان الجونة السينمائي قبل عدة سنوات، وكذلك الحال فيما يتعلق بأبنائه الذين لا يظهرون على وسائل الإعلام.