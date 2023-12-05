انت الان تتابع خبر ميشال حايك يرعب جميع سكان العالم بتوقعات صادمة ويكشف متى ستحل الكارثة في الكرة الأرضية ويخصص ما سيحدث للعرب والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اخر توقعات ميشال حايك 2024، ايام قليلة ويبدأ العام الميلادي الجديد في ظل آمال الملايين حول العالم بأن يكون عام ملئ بالخير والتفاؤل بعد كل ما حدث من آحداث موجعة خلال السنوات الأخيرة، لذلك بدأ الكثيرون في البحث عن توقعات العراف البناني الشهير ميشال حايك الذي ولد في عام 1967 ببلدة “بيت شباب ” بلبنان، وبدء حايك في تقديم توقعاته التي كثيرا ما تصاب بالصحة منذ عام 1985، وهو ما جعل الكثير من المهتمين بهذا الاتجاه أطلاق عليه اسم نوستراداموس العرب، ومن خلال التقرير التالي نشير إلى بعض توقعات ميشال في راس السنة الجديدة 2024.

توقعات ميشال حايك منذ بداية 2023

كان قد ظهر اللبناني ميشال حايك في أحد الحلقات التلفزيونية التي تحدث فيها عن توقعاته لعام 2023، وبالفعل تنبأ حايك بكل الأحداث الجارية الآن في فلسطين حاليًا، وصرح قائلا أنه سوف تحدث بعض الأحداث التي ستفزع اسرائيل في المرحلة المقبلة، واردف بأن كتائب القسام الجديدة سوف تصبح مفأة للعالم، وأن المسجد الأقصى هيكون محور الإهتمام بالفعل حدثت كل ما توقعة حايك منذ بداية طوفان الأقصى في 7 اكتوبر الماضي .

توقعات ميشال حايك 2024 لمصر

أما عن توقعات حايك لمصر مع بداية عام 2024، فقد جائت سعيدة ومبشرة للشعب حيث تنبأ باكتشاف الكثير من حقول النفط في الأراضي المصرية كما تنبأ باكتشاف اثري عظيم سوف يلفت أنظار العالم كله ، إذ يفوق اكتشاف مقبرة توت عنخ امون .

أهم توقعات ميشال حايك للعالم في راس السنة 2024

وفي سياق متصل توقع العراف ميشال حايك للعالم في 2024، بسقوط نيزك ضخم في تركيا، ومن تركيا إلى اوكرانيا حيث توقع بهزيمة روسيا في الاراضي الاوكرانية، وهو ما يتسبب في سقوط بوتين ومولد شخصية عسكرية روسية جديدة نتيجة لانقلاب عسكري ، كما توقع أن يكون ذلكبداية لانهيار حلف الناتو 2024