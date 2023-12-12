انت الان تتابع خبر قرار هام وعاجل.. وزارة التعليم تخرج ببيان رسمي وتحسم الجدل بشأن موعد الاجازة الدراسية في السعودية والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في الفترة الأخيرة، انتشرت بعض الشائعات والأخبار المتعلقة بإلغاء نظام الثلاث فصول الدراسية خلال العام الدراسي 1445 في المملكة العربية السعودية، وهذا الخبر المفاجئ أثار حالة من الجدل والحيرة بين الطلاب وأولياء الأمور، الذين بدأوا في الفحص والتحقق لمعرفة مدى صحة تلك الأنباء، وتجاوبًا مع هذه التساؤلات، قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بالرد بشكل رسمي عبر موقعها الإلكتروني، بهدف توضيح الأمور وإنهاء هذه الشكوك بشكل نهائي.



تفضلت وزارة التربية والتعليم السعودية، في إجابة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، على الأخبار المتداولة حول إمكانية إلغاء نظام الثلاث فصول الدراسية واستعادة نظام الفصلين، وأكدت الوزارة على عدة نقاط تتعلق بهذا الأمر:

استمرار تفعيل نظام الثلاث فصول الدراسية حتى نهاية العام الدراسي الحالي 1445 هـ / 2024 م.

في حالة تغيير النظام إلى الفصلين، سيتم تنفيذ ذلك اعتبارًا من بداية العام الدراسي القادم.

يتم حاليًا إجراء اختبارات شاملة على كل من نظام الثلاث فصول ونظام الفصلين لتقييم أدائهما وتحديد أيهما يتناسب أكثر ويحقق أهداف العملية التعليمية بشكل أفضل.

دعت الوزارة إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة المتداولة على المواقع غير الرسمية، مؤكدة أن أي تعديلات ستُعلن عبر موقعها الرسمي أولاً وسيتم نشرها في جميع الإدارات التعليمية والمدارس في جميع أنحاء المملكة.



نظام الثلاث فصول الدراسية في المملكة السعودية يتميز بعدد من الجوانب الإيجابية التي أدت إلى اعتماده وتنفيذه في جميع المدارس والمؤسسات التعليمية بالبلاد، وتتجلى هذه المزايا فيما يلي:

اختبار أداء وتحصيل الطلاب ثلاث مرات خلال العام الدراسي: يمكن للطلاب من تقديم امتحانات أداء وتحصيل ثلاث مرات خلال العام الدراسي، مما يعزز فرص تحسين أدائهم التعليمي.

فترة الـ 13 أسبوع: يمنح نظام الفصل الدراسي بفترة تبلغ 13 أسبوعًا الطلاب فرصة للتركيز على المواد الدراسية بشكل نظري وعملي، مما يعزز اكتسابهم للمهارات المختلفة.

تخفيف أعباء الدراسة: يقلل نظام الثلاث فصول من أعباء الدراسة على الطلاب بشكل أقل مقارنةً بالنظام الفصلي، مما يسهم في تعزيز التركيز والتحصيل العلمي.

تعزيز المعارف والمهارات: يتيح نظام الثلاث فصول إضافة مواد إثرائية أكثر ومواد جديدة ضرورية لبناء المعرفة، دون التأثير السلبي على المواد الأساسية.



متى اجازة مطولة؟

الإجازة المطولة في الفصل الدراسي الثاني ستكون في 28 يناير 2024.

هل صحيح تم الغاء الفصل الدراسي الثالث؟

لا فهذه أخبار غير صحيحة، حيث لم يتم نشر أي دليل من قبل وزارة التعليم بتصديق الأمر، بل قامت بتاكد استمرار نظام الثلاث فصول الدراسية.

متى اجازة منتصف الفصل؟

تبدأ إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 1445 في 4 يناير وتستمر لمدة 10 أيام، وتنتهي يوم 14 يناير.