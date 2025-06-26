الرياض - كتبت رنا صلاح - تُعرف الحلبة في الثقافة الهندية باسم ميتي وهي من أشهر التوابل المستخدمة في المطابخ حول العالم وتتميز بفوائدها الصحية المتعددة بفضل غناها بمضادات الأكسدة ومركبات مضادة للالتهابات وقد أصبحت مكونا فعالا في الطب الشعبي والوقاية من الكثير من الأمراض المزمنة

ودعاً للسكري وادويته.. اليك مشروب بسيط متوفر في الأسواق ورخيص الثمن يمتص السكر في الدم ويفتت الحصى

للحصول على أقصى استفادة من فوائد الحلبة يمكن نقع ملعقتين صغيرتين من بذورها في كوب من الماء طوال الليل ثم تصفى وتُشرب صباحا على معدة فارغة يمكن تكرار هذا الروتين يوميا لمدة شهر لملاحظة تغيرات صحية ملحوظة في الجسم

فوائد الحلبة في زيادة الوزن والهضم

من أبرز فوائد ماء الحلبة المساعدة في فتح الشهية مما يجعلها خيارا ممتازا للأشخاص الذين يعانون من النحافة كما أن مضغ البذور مع شرب الماء يساعد على تحسين الهضم وتخفيف حرقة المعدة والمساهمة في القضاء على الديدان المعوية والتخلص من الإمساك نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف الطبيعية

السيطرة على ضغط الدم والكوليسترول

تحتوي الحلبة على مركب جلاكتومانان بالإضافة إلى البوتاسيوم وهذه المكونات تساهم في تنظيم ضغط الدم وتمنع ارتفاعه كما أثبتت الدراسات أن تناول الحلبة بانتظام يعمل على خفض نسبة الكوليسترول الضار في الجسم مع الحفاظ على مستويات الكوليسترول الجيد

تسكين آلام المفاصل ودعم صحة القولون

تعمل الحلبة كمضاد طبيعي للالتهابات مما يجعلها فعالة في تخفيف آلام المفاصل بالإضافة إلى أن غناها بالألياف يساهم في تنظيف القولون من السموم ويساعد في الوقاية من الأمراض الخطيرة مثل سرطان القولون

الحلبة ودورها في ضبط السكر وصحة الكلى

من الفوائد الفريدة للحلبة أنها تساعد في تقليل امتصاص السكر في الدم مما يحسن من استجابة الجسم للأنسولين ويقلل من خطر الإصابة بمرض السكري كما أن الاستمرار في تناول ماء الحلبة على الريق يساعد في تفتيت الحصى والحفاظ على صحة الكلى والمسالك البولية