الرياض - كتبت رنا صلاح - في عالم يسعى فيه الجميع الى الجمال الطبيعي والبشرة النضرة يزداد الاهتمام بالوسائل الطبيعية التي تمنح الوجه حيوية واشراقة دون التعرض للمواد الكيميائية الضارة ومع تعدد الوصفات تبرز الحاجة الى وصفات تجمع بين الترطيب والتفتيح وتعمل على تنقية المسام بشكل فعال مما يجعل البشرة اكثر نضارة واشراقا مع الاستخدام المنتظم واليوم نقدم وصفة طبيعية تعتمد على مزيج الفازلين والقرنفل لتكون حلولا عملية وسهلة لكل انواع البشرة.

«اصغري يجي عشرين سنه».. استخدمي القرنفل والفازلين بهذه الطريقة السحريه اليكم طريقة الاستخدام الصحيحه

الفازلين والقرنفل سر الترطيب والتفتيح

يعد الفازلين من افضل المرطبات الطبيعية التي تحافظ على نعومة الجلد وترطيبه لفترات طويلة بينما يمتاز القرنفل بقدرته على تفتيح البشرة وتحسين لونها وعند دمجهما معا يتحول الخليط الى وصفة متكاملة تقلل التجاعيد وتحد من الندبات وتحسن مظهر البشرة بشكل ملحوظ كما يساهم في توحيد لون الجلد والحد من ظهور البثور ليصبح الوجه اكثر صفاء واشراقا طبيعيا ولهذا يعتبر الجمع بين الفازلين والقرنفل خطوة ذكية للعناية اليومية بالبشرة.

طريقة التحضير والاستخدام

لتحضير الكريم يتم اذابة الفازلين قليلا ثم اضافة القرنفل المطحون وخلطهما جيدا للحصول على قاعدة متجانسة وبعد ذلك يضاف حليب جوز الهند والكركم والنشا وقطرات الليمون ويخلط المزيج حتى يصبح كريمي يمكن توزيعه بسهولة على البشرة ويترك لمدة محددة ثم يشطف ويمكن استخدامه مرتين في الاسبوع لضمان ترطيب عميق ونضارة مستمرة ومع الاستمرار في الاستخدام ستلاحظين الفرق الشاسع في نعومة الوجه واشراقه لتصبح البشرة اكثر صحة وحيوية.