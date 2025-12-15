وداعًا للسكري.. مشروب طبيعي يساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم - فوائد صحية مذهلة ينصح بها خبراء التغذية

الرياض - كتبت رنا صلاح - مع تزايد القلق العالمي بشأن انتشار مرض السكري من النوع الثاني، كشفت دراسة صينية حديثة عن وسيلة طبيعية وبسيطة قد تساهم في الوقاية منه: شرب الشاي.

وداعًا للسكري.. مشروب طبيعي 100% يحميك من مرض السكر | طلع معجزة ربانية

ووفقًا لمجلة Nutrients العلمية، أظهرت الدراسة أن مستخلص شاي ليوباو – أحد أنواع الشاي الأسود التقليدي في الصين – يمكن أن يكون فعالًا في الوقاية من السكري من النوع الثاني، عبر تأثيره الإيجابي على بكتيريا الأمعاء، وليس فقط من خلال مكوناته الكيميائية.

مشروب صحي يحميك من مرض السكر

وأوضحت التجارب، التي أُجريت على نماذج حيوانية، أن الشاي ساعد على خفض مستويات الجلوكوز في الدم، تحسين التمثيل الغذائي للدهون، وتقليل الالتهابات الكبدية، والأهم أن هذا التأثير مرتبط بما يحدثه الشاي من توازن في الميكروبيوم المعوي، إذ يقلل من البكتيريا الضارة ويعزز نمو بكتيريا نافعة تنتج أحماضًا دهنية قصيرة السلسلة، التي تدعم صحة الأمعاء والكبد.

وأظهرت التجارب أن استخدام المضادات الحيوية التي تعطل البكتيريا المعوية ألغى التأثير الوقائي للشاي، مما يعزز دور الميكروبيوم في تحقيق الفوائد الصحية.

ويرى الباحثون أن شرب شاي “ليوباو” بانتظام قد يكون وسيلة آمنة، منخفضة التكلفة، وطبيعية لتقليل خطر الإصابة بالسكري، بالإضافة إلى احتوائه على مركبات فاعلة مثل الكيرسيتين، اللوتولين، والجينيستين، والتي قد تكون أساسًا لتطوير أدوية جديدة مضادة للسكري مستقبلًا.

ولم تقتصر الفوائد على السكري فقط، فبحسب أبحاث سابقة مشتركة بين علماء من الصين والولايات المتحدة، قد يساعد هذا الشاي أيضًا في تقليل خطر الإصابة بسرطان الكبد، أحد أكثر أنواع السرطان شراسة.