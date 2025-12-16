الرياض - كتبت رنا صلاح - يعرف أن البيض من إحدى الوجبات التي تعتمد كوجبة أساسية في الرجيم، حيث يسمى بـ "رجيم البيض"، ما هو رجيم البيض؟، وهل يساعد في إنقاص الوزن؟

ما هو أضرار رجيم البيض

يعمل رجيم البيض على إمداد الجسم ببروتين أساسي كمصدر للغذاء مع استبعاد للكربوهيدرات، واستخدام كميات قليلة من الخضراوات غير النشوية، ويمكن تناول الفاكهه والبروتينيات قليلة الدهون معه.

ويعد رجيم البيض ذات نتائج سريعة في إنقاص الوزن وذلك لقلة الكربوهيدرات والسعرات فيه بشكل كبير، إلا أن الخبراء يؤكدون أن الاستمرار فيه لمدة طويلة يسبب أضرارا ويساعد على استرجاع الوزن بشكل سريع عند العودة للنظام الغذائي الأساسي، وتحديدا عند قطعه بشكل مفاجئ، إذ أن الانقطاع المفاجئ في الكربوهيدرات للجسم يسبب فقدان للطاقة ما يشعر الشخص بالارهاق.

ويصنف رجيم البيض من الأنظمة الغذائية القاسية فهو لا يناسب الحوامل والمرضعات والأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الأكل ومن يتأذى نفسيا أو سلوكيا من الطعام المتكرر.

ومن أضرار رجيم البيض عند الإلتزام به لفترة طويلة، قد يسبب نقصا في الألياف والفيتامينات والمعادن التي تأتي من الحبوب الكاملة والبقوليات والفواكه المتنوعة، وكما يزيد من الإمساك، ويساعد على خفض الطاقة بسبب قلة السعرات فيه، ومن الوارد أن يرفع الكوليسترول ويفاقم مشكلات صحية موجودة.