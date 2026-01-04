الرياض - كتبت رنا صلاح - حذّر أطباء من أن تغيّر شكل أو لون الأظافر قد يكون مؤشراً على مشكلات صحية خطيرة، من أمراض الرئة إلى التهاب صمامات القلب وسرطان الجلد.

أظافرك تكشف عن أمراض خفية في جسمك

5 علامات خطيرة على الأظافر تكشف عن مشكلات صحية



وأوضحت الدراسات الطبية أن بعض العلامات على الأظافر تستدعي الانتباه، منها:



تضخم أطراف الأصابع وتقوس الأظافر: قد يشير إلى أمراض الرئة مثل سرطان الرئة أو التليف الرئوي.



الأظافر الزرقاء: علامة على نقص الأكسجين وأمراض القلب أو الرئة.



الأظافر المقعرة والهشة: مؤشر على فقر الدم الناتج عن نقص الحديد.



خطوط حمراء تحت الأظافر: قد تدل على عدوى صمامات القلب أو التهاب شغاف القلب.



حفر وسماكة الأظافر: علامة محتملة على الصدفية.



خط داكن على الظفر: قد يكون مؤشراً على سرطان الجلد.



وحذّر الأطباء من تجاهل أي تغيّر غير معتاد في الأظافر، مؤكدين على ضرورة مراجعة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة للكشف المبكر عن الأمراض المحتملة.