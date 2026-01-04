«دون الحاجة للطبيب».. أفضل طريقة لإزالة الشمع من الأذن بدون ألم وفي 5 دقائق فقط.. ياريتني كنت عرفتها من زمان

الرياض - كتبت رنا صلاح - تعتبر الأذن من أكثر أعضاء الجسم حساسية، فهي ليست فقط بوابة السمع، بل تحتاج إلى رعاية مستمرة للحفاظ على وظائفها الطبيعية. على الرغم من قدرة الأذن على التنظيف الذاتي، إلا أن تراكم الشمع قد يسبب الانزعاج وظهور الأصوات المزعجة، كما يمكن أن يؤدي إلى الاحتقان أو حتى اضطرابات في السمع. لذلك، من الضروري معرفة طرق آمنة وسريعة لإزالة الشمع داخل المنزل، وهو ما يوفر الوقت والجهد دون الحاجة لزيارة الطبيب، بالإضافة إلى الوقاية من المضاعفات المحتملة وحماية طبلة الأذن على المدى الطويل.

طرق تنظيف الأذن بوسائل طبيعية

يمكن البدء بتنظيف الأذن الخارجية باستخدام قطعة قماش ناعمة أو منشفة مبللة برفق، إذ تساعد هذه الطريقة على إزالة الشمع السطحي والأتربة المتراكمة بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن ترطيب الشمع الصلب باستخدام قطرات من زيت الأطفال أو الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند. يكفي وضع بضع قطرات وتركها لمدة خمس إلى عشر دقائق لتليين الشمع، ما يسهل إزالته دون ألم أو جهد كبير. وتعد هذه الطريقة خطوة أولى فعالة وسريعة للحفاظ على الأذن نظيفة وآمنة.

استخدام المحاليل الطبية ونصائح الحماية

إذا لم تنجح طريقة الترطيب الطبيعية، يمكن اللجوء إلى المحاليل الطبية المنزلية المتوفرة بدون وصفة طبية، والتي تساعد على إذابة رواسب الشمع برفق. ومن المهم الالتزام بالتعليمات المرفقة لتجنب أي مضاعفات. كذلك، ينصح بعدم استخدام المسحات القطنية داخل الأذن، لأنها قد تدفع الشمع للداخل مسببة انسدادًا أو إصابة. كما يُفضل مراقبة أي علامات التهاب أو ألم، وفي حال ظهور أعراض غير طبيعية تصبح الاستشارة الطبية ضرورية لضمان صحة الأذن وسلامتها بشكل دائم.