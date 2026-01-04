الرياض - كتبت رنا صلاح - يعود ماسك النيلة الزرقاء المغربي ليكشف عن سرّ من أسرار الجمال الطبيعي الذي تناقلته النساء عبر الأجيال، حيث يمنح البشرة إشراقة فورية وتوهجاً صافياً بعيداً عن المنتجات الكيميائية.

ماسك النيلة الزرقاء المغربي .. سرّ إشراقة طبيعية للبشرة

النيلة الزرقاء، المستخرجة من نبات النيلة، تُعتبر جزءاً أصيلاً من التراث المغربي، إذ استُخدمت منذ قرون في صباغة الأقمشة التقليدية مثل الجُلاب والعباءات، وكانت رمزاً للنقاء والحماية في الثقافة الشعبية. واليوم، أعيد اكتشافها كأحد أهم المكونات الطبيعية للعناية بالبشرة.

فوائد النيلة الزرقاء للبشرة:

تنقية وتجديد الخلايا بفضل مضادات الأكسدة والمعادن مثل المغنيسيوم والزنك.

علاج طبيعي لحب الشباب والبثور بفضل خصائصها المطهرة والمضادة للبكتيريا.

تهدئة الالتهابات والاحمرار مثل الأكزيما الخفيفة أو لدغات الحشرات.

مقشر طبيعي لطيف يزيل الخلايا الميتة ويمتص الزيوت الزائدة.

تحسين الإشراق وتوحيد لون البشرة وتقليل آثار البقع الداكنة.

أفضل وصفة للماسك المغربي:

المكونات:

ملعقة كبيرة من مسحوق النيلة المغربية النقي.

ملعقة كبيرة من طين الغاسول المغربي.

نصف ملعقة صغيرة من الكركم الخام.

ملعقة كبيرة من عسل السدر أو الأرغان.

ماء ورد مغربي للتحضير.

طريقة الاستخدام:

اخلطي المكونات الجافة ثم أضيفي العسل وماء الورد تدريجياً حتى تصبح عجينة متماسكة.

نظفي وجهك وافتحي المسام بمنشفة دافئة.

طبّقي الماسك بطبقة متوسطة واتركيه 10 دقائق فقط.

دلّكي الوجه بلطف بماء الورد ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

أختمي بغسل الوجه بماء بارد أو مكعب ثلج لإغلاق المسام.

نصائح تراثية: