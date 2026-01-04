“مكون في بيتك”.. وصفة قوية لعلاج فطريات القدم والتخلص من رائحة الحذاء المزعجة

الرياض - كتبت رنا صلاح - وصفة قوية لعلاج فطريات القدم والتخلص من رائحة الحذاء المزعجة فعالة للغاية، حيث إنه مع دخول فصل الصيف بشكل خاص يبدأ العديد من الأشخاص الشكوى من رائحة الحذاء الكريهة، ويرغبون في طرق سهلة وسريعة للقضاء على هذه الرائحة لعدم التعرض لمواقف محرجة وسط المجتمع؛ لهذا عن طريق موقع سعودي أون سوف نعرض التفاصيل.

توجد مجموعة من الوصفات المنزلية الفعالة للغاية في علاج فطريات القدم وتقضي على رائحة الحذاء الكريهة، ومن أبرز هذه الطرق ما يلي:

وصفة قوية لعلاج فطريات القدم والتخلص من رائحة الحذاء المزعجة

صودا الخبز والخل: يتم رش كوب من صودا الخبز داخل فردة الحذاء، ثم إضافة كوب من الخل إليه ووضع الحذاء داخل حوض بحجم مناسب لمدة 15 دقيقة.

ورق معطر للقماش: تتمتع هذه الأوراق برائحتها العطرة التي تنتشر داخل الحذاء، ويتم استخدامها عبر ثني ورقة أو اثنين منها وتركها داخل الحذاء. الكحول: يعتبر من إحدى الطرق الطبيعية لعلاج فطريات القدم، وهذا بفضل قدرته الفعالة على القضاء على الفطريات الموجودة على سطح الجلد.

زيت اللافندر: يساعد على التخلص من البكتيريا الفكرية بخصائصه المسببة لرائحة الحذاء الكريهة، واستبدال هذه الرائحة بأخرى جميلة وعطرة.

زيت اللافندر: يساعد على التخلص من البكتيريا الفكرية بخصائصه المسببة لرائحة الحذاء الكريهة، واستبدال هذه الرائحة بأخرى جميلة وعطرة.

زيت شجرة الشاي: يستخدم في علاج فطريات القدم كونه يحتوي على خصائص مضادة للفطريات ومضادة للبكتيريا، ويستعمل عبر دهنه على الأقدام. حجر الخفاف: يستعمل لتقشير القدمين والتخلص من بقايا الجلد الميت، والتي تتغذى عليها البكتيريا المسببة لرائحة الحذاء الكريهة.

يستخدم في علاج فطريات القدم كونه يحتوي على خصائص مضادة للفطريات ومضادة للبكتيريا، ويستعمل عبر دهنه على الأقدام. حجر الخفاف: يستعمل لتقشير القدمين والتخلص من بقايا الجلد الميت، والتي تتغذى عليها البكتيريا المسببة لرائحة الحذاء الكريهة.

أهم النصائح للقضاء على رائحة الحذاء الكريهة

هناك بعض النصائح والإرشادات التي يوصى الأطباء باتباعها من أجل التخلص من فطريات القدم التي ينتج عنها رائحة حذاء كريهة، وهي جاءت على النحو التالي:

ضرورة الحفاظ على نظافة وجفاف القدمين.

ارتداء الأحذية الخفيفة القابلة للتهوية.

إجراء فحص للحذاء بشكل جيد والتأكد من جفاف النعال وتهويته وتعريضه لأشعة الشمس.

عدم ارتداء الحذاء لفترات طويلة، ومحاولة تغيير الجوارب بشكل مستمر خلال اليوم.

من الضروري مراجعة الطبيب عند ملاحظة وجود أي جروح أو تقرحات بالقدمين.

استخدام بعض أنواع النعال الطبية المخصصة لمنع نمو البكتيريا المسببة للرائحة الكريهة.

