اخلطي زبادي وخيار على المكونات دي وادهنيها على وشك وهتبهري من النتيجة! ترطيب وتفتيح للبشرة من اول 10 دقايق

الرياض - كتبت رنا صلاح - كثير من السيدات وخاصة في فصل الصيف يعانون من جفاف البشرة للتعرض لأشعة الشمس، فقد تم الإعلان عن خلطة زبادي وخيار الترطيب وتفتيح للبشرة من اول 10 دقايق، فهذه الوصفة تعتبر من الوصفات الطبيعية التي تساعد البشرة في الحصول على كافة العناصر المفيدة، ومن خلال موقع سعودي اون سوف نتعرف على التفاصيل.

لا شك أن لكل من الخيار والزبادي من أشهر المكونات الطبيعية التي تملك العديد من الفوائد للبشرة ونحن سوف نوضح لكم التفاصيل الخاصة بهذه الوصفة من خلال الفقرة القادمة:

1- مكونات وصفة زبادي وخيار

حتى تتمكن السيدة من الحصول على ماسك يساعد البشرة على الحصول على النتيجة ونحن سوف نوضحها لكم من خلال الفقرة القادمة:

نصف كوب من الزبادي.

1 خيارة متوسط الحجم.

وعاء من البلاستيك.

1 ملعقة من النشا.

2- طريقة تحضير وصفة زبادي وخيار

بعد أن تم التعرف على المكونات يجب أن يتم التعرف على خطوات المستخدمة، ونحن سوف نوضحها لكم من خلال السطور التالية:

يتم تقشير الخيار إلى قطع صغيرة.

وضع الخيار في الوعاء البلاستيك ويتم هرسهم.

نضيف الزبادي إلى الخيار ونخلطهم جيدًا.

مضيف النشا إلى الخليط.

يتم وضع الماسك على الوجه ويترك لمدة 20 دقيقة.

يتم إزالة الماسك بالماء الدافئ.

فوائد ماسك الخيار بالزبادي للبشرة

يوجد مجموعة من الفوائد الناتجة عن استخدام ماسك الخيار بالزبادي للبشرة ونحن سوف نوضحها لكم فيما يلي:

ترطيب البشرة لوجود نسبة عالية من الماء.

يساعد على تفتيح البشرة وتوحيد اللون.

تنظيم البشرة من الشوائب التي تترسب عليها.

تغذية البشرة بالعديد من البروتينات.

تم الإعلان من قبل عدد من أطباء العناية بالبشرة عن مجموعة من الوصفات الطبيعية التي تساعد الجميع الحصول على بشرة صافية خالية من التجاعيد والجفاف، وفي النهاية نتمنى أن نكون قدمنا لكم تفاصيل هذه الوصفة.