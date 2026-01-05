الرياض - كتبت رنا صلاح - الصبار من النباتات التي يراها البعض أنها ضارة ولكن تم الإعلان من قبل مجموعة من المتخصصين في الاهتمام بعناية الشعر عن أهمية جل صبار للشعر حيث إنه يضيف اللمعان ويساعد على ترميم الشعر من جديد، ومن خلال موقع سعودي اون سوف نتعرف على افضل وصفات.

هتقولي كانت غايبة عني فين.. حطي شوية جل صبار على شعرك وشوفي اللمعان هينبهرك من أول مرة

ماسك جيل الصبار للشعر

تتعدد الوصفات الخاصة بجل الصبار للشعر ونحن سوف نوضح لكم وصفة تساعدك في الحصول على النتيجة بشكل سريع وفعال وهي وصفة الصبار مع زيت جوز الهند ونحن سوف نسرد لكم المكونات وطريقة التحضير:

1- مكونات الصبار مع زيت جوز الهند

المكونات الخاصة بهذه الوصفة تتواجد في كل منزل ولا تحتاجين للشراء من الخارج وهي:

2 ملعقة كبيرة من جل الصبار.

1 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

وعاء من البلاستيك.

2- طريقة تحضير الصبار مع زيت جوز الهند

بعد أن تم عرض مكونات الوصفة سوف نوضح لكم طريقة التحضير حتى يتم الحصول على النتيجة المطلوبة:

وضع المكونات داخل الوعاء البلاستيك.

يتم خلط المكونات للحصول على معجون.

يتم توزيع المعجون على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

يتم تمشيط الشعر تتأكد من توزيع الماسك.

يتم تغطية الشعر لمدة 30 دقيقة.

ثم غسل الشعر جيدًا بالشامبو.

فوائد جل الصبار للشعر

تعتبر نبتة الصبار( الألوفيرا: Aloe vera) حجر الأساس لكثير من المنتجات التجميلية للبشرة والشعر في الفترة الحالية، ونحن سوف نوضح لكم أبرز مميزات هذا النبات للشعر من خلال السطور التالية:

يحافظ على صحة فروة الرأس حيث يعمل على إعادة بناء الخلايا.

الحفاظ على مرونة الشعر.

تنظيف الشعر بعمق من الزيوت التي تخرجها الفروة.

الحصول على مجموعة من الفيتامينات فيتامين أ، وفيتامين سي، وفيتامين هـ.

جل صبار على شعرك من الوسائل التي يتم استخدامها في الوقت الراهن ويتم الحصول علة نتيجة سريعة وفعالة، في نهاية المقال نتمنى أن نكون قدمنا لكم أفضل الوصفات مع الفوائد الخاصة بهذا المنتج.