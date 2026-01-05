الرياض - كتبت رنا صلاح - عالم الفتيات مليء برحلة بحث طويلة من أجل العناية بالجمال من الشعر والبشرة وكل صغيرة وكبيرة في جسد الأنثى التي تحاول أن تهتم بنفسها بأكبر قدرٍ ممكن، ومن هنا نشارك عبر موقع سعودي اون واحدة من الوصفات التي تحقق هذا الغرض وهي السكر مع زيت الزيتون مع طرح مميزاتها وعيوبها.

افركي شفايفك بشوية سكر وزيت زيتون وشوفي النعومة هتبسطك أوي من أول دقيقتين

الكثيرات من الفتيات يبحثن عن وصفات لعلاج مشكلات الشفاه ومنحها النضارة والحيوية، وهنا نستعرض وصفة السكر وزيت الزيتون، تلك التي يأتي استخدامها كما يلي:

وصفة السكر مع زيت الزيتون للشفايف

في وعاء نظيف يتم وضع ملعقة من السكر مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون ومعهما؛ عسل أو زيت نعناع أو قرفة ثم التقليب جيدًا.

بكل رفق وهدوء يتم أخذ كمية من الخليط والبدء في تدليك الشفاه به في حركات دائرية.

بعد مدة قليلة من عملية التدليك الجيد لجميع أنحاء الشفاه يتم غسلها أو إزالة الخليط بواسطة مناديل.

فوائد وصفة السكر وزيت الزيتون للشفاه

بكل تأكيد هناك باقة من الفوائد التي يمكن الانتفاع بها من وصفة السكر وزيت الزيتون وهي ما نذكر منها الآتي:

تعمل الوصفة على التخلص من الجلد الميت في الشفاه.

تساهم في الحد من سرعة ظهور علامات الشيخوخة.

يمنح زيت الزيتون ميزة زيادة معدل إنتاج زيت الزيتون.

أضرار وصفة السكر وزيت الزيتون

في ذات السياق لا بد من التنويه على أن هناك باقة من الأضرار التي قد تعود من وراء استخدام تلك الوصفة على الشفاه، وهي ما تأتي على النحو التالي:

قد يعاني بعض الأشخاص من حساسية من زيت الزيتون أو أي من المواد المضافة على الوصفة.

قد تؤدي الوصفة إلى تهيج البشرة.

الاستخدام الخاطئ للوصفة من خلال التدليك العنيف قد يؤدي إلى حدوث جروح في الشفاه.

مرة أخرى نعيد ونكرر أنه لا بد قبل تطبيق أي وصفة للعناية بالبشرة أن يتم التأكد من عدم وجود أي عنصر يُسبب حساسية، كما أنه يُنصح مراجعة طبيب جلدية لتحقق من ملائمة الوصفات المرغوبة على بشرة كل فتاة.