الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتاد الكثير من الأشخاص على غسل الشعر يوميًا، ولكن ما لا يعلنه الكثيرون أن طريقة غسل الشعر تختلف من شخص لآخر، وذلك حسب طبيعة الشعر وملمسه ونوعه، إذ تؤثر هذه العوامل على عدد المرات التي يجب فيها غسل الشعر بالماء أسبوعيًا، وتشير دراسة بريطانية حديثة إلى أن متوسط عدد مرات غسل الشعر عند البريطانيين هو كل 2-3 أيام، ويرى الخبراء أن هذا المعدل مرتفع للغاية، وبالتالي يسبب مشكلات للشعر مثل القشرة والتساقط، وذلك وفقًا لموقع “ديلي بوست”.

كم مرة يجب غسل الشعر في الأسبوع؟.. دارسة تكشف مفاجأة

يرتبط غسل الشعر بالنسبة للمرأة بنوعية الشامبو والشعر وفروة الرأس، وفي هذا الصدد، قال مختص نظافة الشعر عباس كناني، في موقع “كيمست كليك”: “يمكن للكثيرين أن يمضوا يومين إلى ثلاثة أيام دون غسل شعرهم، ولكن إذا كانت فروة رأسك تفرز دهونًا زائدة، فقد تحتاج إلى الغسيل كل يوم إلى يومين، ويعد الأشخاص الذين لديهم شعر خفيف أو أملس هم أكثر عرضة للشعر الدهني”.

عدد مرات غسل الشعر للمرأة

ومن المهم الإشارة إلى أن الشعر الرقيق والناعم يفتقر إلى الملمس، مما يسمح للزيوت بالانتشار بسهولة على خصلاته، بينما يُنصح أصحاب شعر الأفرو بغسله بمعدل أقل، أي حوالي مرة إلى مرتين في الأسبوع، وذلك لأن الشعر الإفريقي أكثر عرضة للتلف بسبب الجفاف، ويعد الزيت مهمًا للحفاظ على نعومة الشعر وتجعده، وأوصى الخبراء بعدم استخدام الشامبو مع كل غسلة واستخدام الماء بمفرده أحيانًا، لعدم تلف الشعر.

عدد مرات غسل الشعر للرجل

ووفقًا لخبير موقع “كيمست كليك”، فإن الرجال في العادة يغسلون شعرهم من مرتين إلى أربع مرات في الأسبوع، ولكن يجب عدم الإكثار من استخدام منتجات الشعر، لأنها تسد المسامات وتقلل من كمية الزيت المنتج، وقد يؤدي نقص الزيت إلى جفاف الشعر وتلفه.

أصحاب القشرة

وأوضح عباس كناني، أن غسل الشعر بشكل مفرط يمكن أن يزيد القشرة، وعلى الرغم من ذلك، فإن عدم الغسل يمكن أن يسبب حكة في فروة الرأس، وبالتالي يؤدي إلى تفاقم قشرة الرأس، وأضاف كناني: “نصيحتي هي استخدام شامبو طبي مضاد للقشرة 2-3 مرات في الأسبوع، وغسل شعرك بالماء 2-3 أيام في الأسبوع للتخلص من القشرة”.