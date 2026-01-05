الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت أبحاث ودراسات حديثة، أن تناول الأرز البني يوميًا يقدم فوائد صحية كبيرة للجسم، لاحتوائه على نسب عالية من الألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن مقارنة بالأرز الأبيض.

تناول الأرز البني يوميا واتفرج ما سيحدث لجسمك.. لن تصدق النتيجة

الأرز البني أكثر فائدة من الأبيض

ووفقًا لما ذكره موقع “فيري ويل هيلث” المتخصص في الأخبار الصحية، أن الأرز البني يعتبر خيارًا غذائيًا أكثر صحة من الأرز الأبيض، موضحًا أبرز الفوائد التي يمكن الحصول عليها عند إدراجه ضمن النظام الغذائي اليومي، وهي:

تعزيز صحة القلب

يعد الأرز البني غنيًا بالألياف الغذائية ومركبات نباتية تساهم في دعم صحة القلب، إذ تساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض الشرايين التاجية وأمراض القلب الأخرى.

تحسين صحة الجهاز الهضمي

وأشارت بعض الدراسات، إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الحبوب الكاملة، مثل الأرز البني، لديهم صحة هضمية أفضل، بفضل الألياف الغذائية التي تعزز الميكروبيوم المعوي وتزيد البكتيريا النافعة.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان

كما أظهرت الأبحاث أن الليغنانات الغذائية الموجودة في الأرز البني تساهم في تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والمريء وسرطان المعدة.

دعم فقدان الوزن

وأوضحت عدة دراسات أن الأرز البني يساعد على التحكم في الوزن، حيث تساعد الألياف الغذائية على سد الشهية وزيادة الشعور بالامتلاء لفترات أطول.

الوقاية من الإجهاد التأكسدي والالتهابات

تساعد الفلافونويدات والمركبات النباتية الموجودة في الأرز البني على مكافحة الجذور الحرة وتقليل الضرر الخلوي، مما يساهم في الحد من الإجهاد التأكسدي والالتهابات في الجسم.

تعزيز صحة العظام

وأشار التقرير إلى أن الأرز البني غني بعناصر مهمة مثل المغنيسيوم، الذي يلعب دورًا أساسيًا في تقوية العظام والحفاظ على كثافتها، مما يدعم صحة العظام على المدى الطويل.

تحسين صحة الدماغ والقدرات الإدراكية

وأظهرت أبحاث أن الأشخاص الذين يتناولون الأرز البني بانتظام لديهم تحسن في القدرات الإدراكية، حيث أظهرت دراسة أن من تجاوزوا سن 60 عامًا وانتظموا على تناوله يوميًا لمدة ستة أشهر سجلوا درجات إدراكية أعلى.

من يجب أن يتجنب الإفراط في تناول الأرز البني؟

على الرغم من فوائده الصحية، يوصي الخبراء الأطفال والحوامل بعدم الإفراط في تناول الأرز البني، نظرًا لاحتوائه على الزرنيخ الذي قد يصبح سامًا عند استهلاكه بكميات كبيرة.