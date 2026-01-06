الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتبر البيض من أكثر الأطعمة الغنية بالعديد من الفوائد، وتعد طرق تحضير البيض، سواء كان السلق أو القلي، من الأمور التي تثير الجدل حول الأكثر تغذية وغنى بالبروتين، ومع ذلك، يعتبر البيض المسلوق مصدرًا جيدًا لدعم نمو العضلات وإصلاحها، وفي السطور القادمة سنتعرف على أي طرق تحضير البيض أكثر تغذية وتقدم المزيد من البروتين، وفقًا لما ذكره موقع “Onlymyhealth”.

أيهما الأكثر فائدة البيض المسلوق أم المقلي؟.. هتتفاجئ لما تعرف

أيهما أفضل.. البيض المقلي أم المسلوق؟

تحتوي البيضة المسلوقة الواحدة على حوالي 6 جرامات من البروتين، وبالتالي فإنه خيارًا مناسبًا للأشخاص الذين يريدون زيادة نمو العضلات، إلى جانب ذلك، يحتوي البيض المسلوق على العناصر الغذائية الأساسية، من بينها الفيتامينات مثل فيتامين B12 وA وD، وكذلك المعادن كالحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والزنك، بالإضافة إلى أن البيض يحتوي أيضًا على مضادات الأكسدة التي تساعد على منع تدهور العين المرتبط بالعمر.

البيض المقلي

أما عن البيض المقلي، فهو يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية، خاصة عند إضافة الخضروات إليه، وعلى الرغم من ذلك، ينبغي أن تلاحظ أن المكونات الإضافية، مثل الجبن والزبدة قد تزيد من محتوى السعرات الحرارية والدهون، ويعتمد محتوى الكوليسترول في البيض المقلي على عدد البيض الذي يتم استخدامه في الطهي، ويمكن تقليل تناول الكوليسترول عن طريق استخدام أقل كمية من صفار البيض أو استخدام بياض البيض فقط.

البيض المسلوق

بالنسبة للسعرات الحرارية، يحتوي البيض المسلوق على عدد منخفض نسبيًا من السعرات الحرارية، في حين يمكن أن يختلف محتوى السعرات الحرارية في البيض المقلي حسب المكونات المستخدمة، أما عن الكوليسترول، فإن البيض المسلوق يحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول، وعلى الرغم من ذلك، فقد كشفت الدراسات الحديثة أن تأثير الكوليسترول الغذائي على مستويات الكوليسترول في الدم ليس كبيرًا.

وفي حالة إذا كنت تريد زيادة استهلاك البروتين وتقليل السعرات الحرارية والدهون، فيعد البيض المسلوق هو الخيار الأفضل لك، ولكن إذا كنت تفضل البيض المقلي، فيمكنك زيادة قيمته الغذائية من خلال إضافة الخضروات واستخدام كمية أقل من المكونات الدهنية.