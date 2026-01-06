الرياض - كتبت رنا صلاح - أسهل ماسك لتنعيم البشرة وتنقيتها بمكونات من البيت خطوة بخطوة، فهناك العديد من النساء والفتيات يعانون من مشكلة البشرة الخشنة لأسباب كثيرة، مما يجعلهن يرغبن في تطبيق بعض الماسكات بالمواد الطبيعية والآمنة على الجلد من أجل الحصول على بشرة أكثر إشراقًا ونعومة والتخلص من الشوائب العالقة بها؛ لهذا عن طريق موقع سعودي أون سوف نعرض الخطوات.

ماسك سهل من مطبخك ومش هتتخيلي وشك هيبقى ناعم وصافي إزاي بعده

تستطيع كل فتاة تحضير أسهل ماسك للحصول على بشرة أكثر نعومة ونقية من الشوائب بمكونات بسيطة موجودة في كل بيت، وهي جاءت على النحو التالي:

أسهل ماسك لتنعيم البشرة وتنقيتها بمكونات من البيت

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من الزبادي “اختياري”.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون “اختياري”.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون إذا كانت البشرة دهنية أو مختلطة، أو ملعقة صغيرة من الحليب إذا كانت البشرة جافة.

خطوات التحضير

في البداية مزج العسل مع عصير الليمون أو الحليب في وعاء صغير.

إضافة زيت الزيتون والزبادي ومزجهما جيدًا.

من ثم غسل الوجه جيدًا وفرد الماسك على الوجه.

ترك الماسك لمدة تتراوح ما بين الـ 15 إلى 20 دقيقة.

بعد ذلك شطف الوجه بالمياه الدافئة وتجفيفه بلطف.

إرشادات لتنعيم البشرة الخشنة

هناك بعض النصائح التي تساعد المرأة على التمتع ببشرة أكثر نعومة وإشراقًا والتخلص من الملمس الخشن بشكل آمن، وهي تأتي على النحو الآتي:

الحرص على استخدام مرطب مناسب لنوع البشرة عدة مرات خلال اليوم، وهذا عند الشعور أن البشرة خشنة وجافة، ويحتوي المرطب على زبدة الشيا واليوريا.

الابتعاد عن المواد التي تسبب الحساسية مثل العطور واستعمال المرطب المناسب للبشرة.

غسل البشرة مرتان يوميًا باستخدام الغسول المناسب للبشرة وخالي من الكحول والمواد القاسية.

الاهتمام باستخدام الماء الفاتر والابتعاد عن الماء الحار لأنه يعمل على تجريد البشرة من الزيوت الطبيعية مما يؤدي إلى جفافها.

تستخدم النساء الوصفات المنزلية والخلطات التجميلية المستوحاة من الطبيعة من أجل حل مشكلات البشرة المختلفة، ويتم اختيار مواد آمنة على الجلد والبشرة بشكل خاص، وهذا من أجل الحصول على بشرة أكثر نضارة وإشراقًا ونعومة.