الرياض - كتبت رنا صلاح - تزايدت في الآونة الأخيرة عمليات البحث عن تأشيرة إقامة 5 سنوات في السعودية بسبب ما توفره من مزايا مهمة للمستثمرين وأصحاب الكفاءات والمواهب، حيث تمنحهم فرصة العيش في المملكة لمدة طويلة قابلة للتجديد ضمن إطار الإقامة المميزة التي تتنوع مساراتها بحسب الفئة المستهدفة غولذي بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

أسهل طريقة للحصول على تأشيرة إقامة 5 سنوات في السعودية

تتيح هذه التأشيرة للمستفيد الاستقرار داخل المملكة لمدة خمس سنوات كاملة مع إمكانية التمديد، شريطة تحقيق المعايير الخاصة بكل مسار من مسارات الإقامة، مثل: إقامة المستثمر، إقامة الموهوبين، إقامة الكفاءات الصحية والعلمية، وإقامة روّاد الأعمال

كيفية التقديم على تأشيرة إقامة 5 سنوات في السعودية

يتاح التقديم إلكترونيًا عبر منصة مركز الإقامة المميزة، حيث توفر المنصة عدة مسارات يمكن للمتقدم اختيار الأنسب منها. وتشمل الخيارات المتاحة:

إقامة الكفاءة الاستثنائية

إقامة الموهبة

إقامة المستثمر

إقامة رائد الأعمال

إقامة مالك عقار

الإقامة المميزة محدودة المدة

الإقامة المميزة غير محدودة المدة

بعد اختيار المسار المناسب، يستكمل المتقدم جميع الخطوات المطلوبة لإرسال الطلب إلكترونيًا.

خطوات التقديم للحصول على تأشيرة إقامة 5 سنوات

لإتمام طلب تأشيرة إقامة 5 سنوات في السعودية يجب اتباع الخطوات التالية بدقة

إنشاء حساب على منصة الإقامة المميزة وتعبئة البيانات الأساسية.

رفع الوثائق المطلوبة كاملة باللغة العربية أو الإنجليزية.

سداد رسوم معالجة الطلب والتي تبلغ 170 دولارًا.

مراجعة الطلب من الجهات المختصة والتأكد من مطابقة البيانات.

قد يُطلب من المتقدم خطابات توصية إضافية أو مستندات داعمة.

التواصل مع مقدم الطلب في حال وجود ملاحظات أو حاجة لمعلومات مكملة.

في حال وجود نقص أو عدم تحقيق الشروط، يمكن رفض الطلب بعد 60 يومًا من تاريخ التقديم.

الشروط العامة للحصول على تأشيرة إقامة 5 سنوات

تشترط المملكة توفر مجموعة من المتطلبات الأساسية لضمان أهلية المتقدم، وتشمل:

امتلاك جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

تقديم إثبات ملاءة مالية يضمن قدرة المتقدم على إعالة نفسه وأسرته.

تقديم سجل جنائي نظيف للمتقدم وجميع المرافقين.

إجراء فحص طبي حديث يثبت عدم وجود أمراض معدية لدى المتقدم وأفراد الأسرة.

الشروط الخاصة للمسارات المؤهلة لتأشيرة إقامة 5 سنوات

تختلف المتطلبات الخاصة بحسب المسار الذي يختاره المتقدم، وفيما يلي أبرزها:

أولاً: مسار الكفاءات الصحية والعلمية والباحثين

يستهدف هذا المسار أصحاب الخبرات المتقدمة في المجالات الصحية والعلمية. ويشترط للحصول على تأشيرة إقامة 5 سنوات في السعودية عبر هذا المسار

أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس كحد أدنى من جامعة معتمدة.

وجود عقد عمل مع جهة معتمدة في مجال ذي أولوية داخل المملكة، مع اجتياز فترة التجربة عند الحاجة.

تحقيق الحد الأدنى للرواتب:

35,000 ريال شهريًا للكفاءات الصحية والعلمية.

14,000 ريال للباحثين.

تقديم خطاب توصية رسمي من جهة العمل.

امتلاك خبرة مهنية لا تقل عن 3 سنوات في مجال مرتبط بالأولوية.

اجتياز نظام النقاط الخاص بهذا المسار.

ثانيًا: مسار التنفيذيين

هذا المسار مُخصص للمديرين التنفيذيين وأصحاب المناصب القيادية. وللتأهل يجب توفر ما يلي: