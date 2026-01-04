الرياض - كتبت رنا صلاح - تسعى المملكة العربية السعودية في إطار رؤيتها المستقبلية إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وترشيد الموارد الطبيعية، وأحد أبرز الإجراءات التي اتخذتها لتحقيق هذا الهدف هو إطلاق مبادرة حكومية تهدف إلى استبدال مكيفات الشباك القديمة بأجهزة تكييف حديثة ذات كفاءة عالية قجمهخ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

صدمة للمواطنين والمقيمين .. السعودية تمنع هذه المكيفات نهائيا وتتكفل باستبدالها مجانا

منع استخدام مكيفات الشباك القديمة لماذا؟

مكيفات الشباك التقليدية التي اعتمدت لفترة طويلة في المنازل السعودية، تعد من أكثر الأجهزة استهلاكًا للكهرباء، وتساهم بشكل كبير في زيادة الأحمال الكهربائية على شبكة الكهرباء الوطنية، خاصة في فصل الصيف كذلك فإن هذه الأجهزة ترفع من معدلات الانبعاثات الكربونية التي تؤثر سلبًا على البيئة لذا جاءت القرارات بمنع استخدامها ضمن جهود أوسع لترشيد استهلاك الكهرباء وتقليل البصمة الكربونية.

دعم مالي مباشر وخدمات مجانية

لم تقتصر المبادرة على وضع حظر فقط، بل ترافق ذلك مع تحفيزات مالية حقيقية للمواطنين فقد تم تخصيص دعم مالي بقيمة 1000 ريال سعودي عن كل مكيف شباك يتم استبداله بواحد حديث وهذا الدعم يعتبر محفزًا قويًا للأسر للاستفادة من المبادرة دون تحمل أعباء مالية كبيرة.

بالإضافة إلى الدعم المالي تقدم المبادرة خدمة التوصيل والتركيب مجانًا، مما يزيل أي عقبات لوجستية أو مادية تعترض عملية استبدال الأجهزة، ويسهل على المواطنين التغيير بسهولة ويسر.

شمولية المبادرة وتعاون الجهات المختلفة

المبادرة ليست مقتصرة على مناطق معينة بل تشمل جميع مناطق المملكة، وتنفذ بدعم مباشر من الجهات الحكومية الرسمية كما تشارك في تنفيذها أكثر من 50 تاجر تجزئة و350 معرضًا محليًا بالإضافة إلى 4 مصانع وطنية تلتزم بتوفير مكيفات مطابقة لمعايير الكفاءة المعتمدة، مما يعزز من التنافسية والجودة في السوق المحلي.

أهداف المبادرة بوضوح

تركز المبادرة على تحقيق أهداف محددة:

تشجيع المواطنين على التخلص من مكيفات الشباك القديمة ذات الاستهلاك العالي.

التحول إلى أجهزة تكييف حديثة توفر الطاقة بنسبة كبيرة.

تقليل الضغط على شبكة الكهرباء الوطنية خلال أوقات الذروة.

خفض الانبعاثات الكربونية بما ينعكس إيجابًا على البيئة.

تحسين جودة الهواء الداخلي للمنازل عبر التقنيات الحديثة.

خطوات الاستفادة من البرنامج

لكي يتمكن المواطن من الاستفادة من دعم استبدال المكيفات، عليه القيام ببعض الخطوات البسيطة:

الدخول إلى الموقع الرسمي للمبادرة.

إنشاء حساب باستخدام رقم الهوية الوطنية.

رفع المستندات المطلوبة مثل الهوية الوطنية، إثبات الدخل أو الوظيفة، وفاتورة كهرباء حديثة.

اختيار المكيف المناسب من قائمة الأجهزة المعتمدة ضمن البرنامج.

انتظار الموافقة ثم شراء المكيف من أحد المتاجر المشاركة خلال 60 يومًا.

شروط الاستحقاق

لضمان وصول الدعم إلى من يستحقه، حددت الجهات المنظمة الشروط التالية:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وجود هوية وطنية سارية.

تقديم إثبات دخل أو تعريف بالراتب.

إرفاق فاتورة كهرباء حديثة على نفس العنوان.

عدم الاستفادة السابقة من المبادرة لنفس العنوان أو الشخص.

اختيار مكيف من الموديلات المعتمدة.

مزايا البرنامج للمواطن والمجتمع

البرنامج لا يقتصر على الدعم المالي فقط، بل يحمل فوائد متعدّدة: