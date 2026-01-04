الرياض - كتبت رنا صلاح - بشرى للراغبين في سداد الديون والمتعثرات المالية، يقدم بنك الرياض في المملكة العربية السعودية فرصة الحصول على تمويل شخصي دون الحاجة إلى كفيل مع فترات سداد ميسرة، وعدد من المزايا الأخرى .. تابع التفاصيل. غطبضه بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة ;

إيداع في حسابك 47000 ريال لدفع ديونك والتزاماتك.. قرض شخصي لسد الديون بقسط 866 ريال بكبسة زر تمويل سريع للمتعثرين

قرض شخصي لسد الديون بأقساط ميسرة

يوفر بنك الرياض تمويل شخصي لسداد الديون بقسط شهري 866 ريال سعودي، حيث يمكن الحصول على تمويل يصل قيمته إلى نحو 47000 ريال سعودي، دون الحاجة إلى وجود كفيل أو تحويل الراتب، وتتحدد قيمة التمويل وفقا للراتب الشهري وقطاع العمل، والالتزامات الشهرية وكذلك السن، ويمكن الحصول على القرض إلكترونيا وفقا لعدد من الخطوات.

خطوات الحصول على تمويل بنك الرياض

يمكنك الحصول على تمويل بنك الرياض في المملكة العربية السعودية إلكترونيا دون الحاجة إلى الذهاب للبنك، من خلال الخطوات التالية: