عاجل: عامل منقطع عن العمل هل يمكن نقل كفالته؟ منصة قوى السعودية توضح

الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت منصة قوى عن ضرورة تجديد رخصة العمل في حال انتهائها ولم يتم استخدامها في تجديد الإقامة حيث ينبغي تجديدها مرة أخرى من أجل تجديد الإقامة حيث أنه يشترط عند تجديد الإقامة سريان رخصة العمل، وسوف نتعرف في هذا المقال على كافة التفاصيل المتعلقة بإصدار رخصة العمل، وعن الشروط اللازمة للحصول عليها يجحبج بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

رخصة العمل

أصبحت رخصة العمل مطلب رئيسي عند البدء في أي مشروع يحتاج إلى قوى عاملة غير سعودية، وينبغي استيفاء كافة الشروط المطلوبة قبل البدء في الخطوات والإجراءات اللازمة لإصدارها، بالإضافة إلى وجود العديد من الآثار الإيجابية التي ترجع بالفائدة على المملكة السعودية وشعبها عند الالتزام بقرارات رخص العمل.

خطوات إصدار رخصة العمل

يعد إصدار رخصة العمل من أحد الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة العمل في المملكة العربية السعودية للمقيمين والوافدين وذلك من أجل تنظيم سوق العمل السعودي الى جانب تفعيل الخدمات الإلكترونية داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تحديث بيانات العاملين في مجال سوق العمل، وحتى يتمكن العامل من استخراج رخصة عمل ينبغي عليه اتباع الخطوات الآتية:

ينبغي على العامل أن يدخل إلى موقع وزارة تنمية الموارد البشرية الإلكتروني الرسمي من خلال هذا الرابط.

ومن ثم يقوم باختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية.

ثم بعدها يقوم بالضغط على ابدأ الخدمة، ومن ثم يقوم بتسجيل الدخول، ثم بعد ذلك يقوم بتحديد المنشأة.

ثم بعد ذلك يضغط على أيقونة إصدار رخص العمل.

وعليه أن يقوم بإدخال كافة البيانات المطلوبة.

ثم يتم تسجيل كافة العمالة المرغوب استخراج الرخصة لهم وبعد ذلك يضغط على زر إرسال.

بعد ذلك سوف يتم ظهور تذكرة تحتوي على رقم السداد فينبغي عليه سدادها بالإضافة إلى تسديد رسوم الإصدار من خلال البنوك المحلية.

وبعد الانتهاء يتم مراجعة مكتب الجوازات حتى ينتهي العامل من إصدار الإقامة.

شروط إصدار رخصة العمل

لقد حددت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية بعض الشروط والضوابط التي ينبغي استيفاؤها وضرورة توافرها حتى يستطيع العامل الوافد من إصدار رخصة عمل، ولقد بينت الوزارة أنه في حالة توافر كل الشروط يتم على الفور إصدار رخصة العمل للوافدين والمقيمين في المملكة السعودية وتتمثل تلك الشروط في الآتي:

ينبغي وجود ترخيص للمنشأة وأن يكون هذا الترخيص ساري الصلاحية.

كما يشترط ضرورة أن تكون المنشأة التي يرغب الوافد العمل بها داخل النطاق الأخضر.

كما ينبغي اشتراك المنشأة في خدمة العنوان الوطني.

كما يشترط أن يعمل العَامل في المنشأة الذي يطلب الخدمة منها.

كما ينبغي امتلاك رقم حدود أو امتلاك رقم إقامة.

كما يشترط ألا يقوم العامل بتقديم طلب نقل خدمات لمنشأة أخرى من الدراسة.

كم قيمة رخصة العمل؟

تبلغ رسوم إصدار رخصة العمل مائة ريال سعودي.

متى يتم اصدار رخصة العمل؟

تعد رخصة العمل مطلب رئيسي من أجل الحصول على تصريح إقامة عند الحصول على وظيفة في المملكة العربية السعودية، وينبغي إصدارها خلال ثلاثة أشهر من دخول المملكة، ويمكن اتباع الخطوات المذكورة بالأعلى لتقديم طلب للحصول على رخصة عمل.

ما فائدة رخصة العمل؟

تعمل على منح الأفـراد التسجيل في عدد مـن النشاطات، وتوفر لهم فـرص ممارسة العمل بشكل مستقل في النشاطات التي أعلنت عنها وزارة تنمية الموارد البشرية.