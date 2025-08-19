الرياض - كتبت رنا صلاح - تفصلنا ساعات قليلة على انطلاق مباراة الاتحاد ضد النصر ضمن مواجهات نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2025، والمقرر إقامتها على استاد هونغ كونغ الدولي، بمشاركة الأهلي والقادسية أيضًا، ويشارك في البطولة نادي الاتحاد بطل الدوري السعودي، أما النصر فشارك باعتباره ثالث الدوري بعد فوز الاتحاد بكأس الملك على حساب القادسية.

al-nassr vs al-ittihad: تشكيل النصر ضد الاتحاد في القمة النارية بنصف نهائي السوبر السعودي 2025

تنقل المباراة حصريًا عبر شاشة ثمانية، الناقل الجديد لبطولات اتحاد السعودية لكرة القدم، مما يتيح متابعة الحدث بدقة عالية على مستوى المنطقة.

موعد المباراة

تنطلق صافرة البداية عند الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، لتكون مواجهة مثيرة بين الفريقين على صعيد التكتيك والأداء الجماعي.

التشكيلة المتوقعة للنصر

وزفًا لبعض التقارير فإنه استقر خورخي خيسوس، مدرب النصر، على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس

الدفاع: أيمن يحيى – نواف بوشل – إينيجو مارتينيز – محمد سيماكان.

خط الوسط: عبد الله الخيبري – مارسيلو بروزوفيتش – جواو فيلكس.

الهجوم: ساديو ماني – كينجسلي كومان – كريستيانو رونالدو.

مباراة النصر ضد الاتحاد

التشكيلة المتوقعة للاتحاد

وجاء أقرب تشكيل للاتحاد بقيادة الفرنسي لوران بلان:

حراسة المرمى: حامد الشنقيطي.

الدفاع: مهند الشنقيطي – ماريو ميتاي – دانيلو بيريرا – سعد الموسى.

خط الوسط: فابينيو – نجولو كانتي – حسام عوار.

الهجوم: موسى ديابي – كريم بنزيما – ستيفين بيرجوين.

كلاسيكو سعودي بنكهة آسيوية

المباراة ليست مجرد نصف نهائي، بل تُعد “كلاسيكو” سعودي على أرض هونغ كونغ، حيث يسعى الاتحاد لاستكمال مسيرته نحو الثلاثية، بينما يطمح النصر لافتتاح موسمه بلقب ثمين يقوده رونالدو، ما يجعل المواجهة مشتعلة حتى صافرة النهاية.