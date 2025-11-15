جاهزية تنظيمية وفنية عالية لبدء منافسات بطولة عمان الدولية التنافسية «ستار كونتدر» .. غداً

تستقطب المصنفين الأوائل عالميا

أكمت اللجنة الرئيسية المنظمة لمنافسات بطولة عمان الدولية التنافسية لكرة الطاولة لعام 2025 (فئة ستار كونتدر) كافة التحضيرات الفنية والتنظيمية اللازمة؛ لبدء منافسات البطولة اعتباراً من غدٍ الاثنين ولغاية يوم السبت المقبل بالصالتين الرئيسية والفرعية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، وستقام البطولة بتنظيم من الاتحاد العماني لكرة الطاولة، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة الطاولة ومؤسسة كرة الطاولة العالمية.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها سلطنة عمان في العاصمة مسقط، منافسات بطولة عمان الدولية التنافسية لكرة الطاولة لفئة ستار كونتدر، حيث تتميز هذه البطولة بالمشاركة الواسعة للاعبين، حيث سيشارك بالبطولة أكثر من 300 مشارك يمثلون مختلف دول العالم ومن ضمنهم اللاعبون المصنفون الأوائل على مستوى العالم ومن الجنسين، وبلغ عدد المشاركين المسجلين للبطولة أكثر من 300 مشارك يمثلون 32 دولة وهي: الصين وأستراليا وبلجيكا والبرازيل والصين تايبيه وكرواتيا والتشيك والدنمارك ومصر وإنجلترا وفرنسا وألمانيا والهند وإيران وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية ولوكسمبورج ونيجيريا وبولندا والبرتغال ورومانيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وتركيا وويلز واليمن، بالإضافة الى الدولة المستضيفة سلطنة عمان.

معايير تنظيمية جديدة

وقد نجح الاتحاد العماني لكرة الطاولة في نيل ثقة الاتحاد الدولي لكرة الطاولة وكذلك مؤسسة كرة الطاولة العالمية لاستضافة الفئة الأعلى من بطولات عمان الدولية التنافسية عبر استضافة بطولة فئة « ستار كونتدر» لأول مرة، حيث تتجاوز المتطلبات الفنية والتنظيمية لهذه البطولة، البطولات السابقة التي قام بتنظيمها الاتحاد في السنوات الماضية، حيث سيتم استخدام صالتين لاحتضان هذه البطولة، وسيتم استغلال الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر؛ لوضع الطاولة الرئيسية للبطولة، أما باقي الطاولات الأخرى فسيتم وضعها في الصالة الفرعية بمجمع السلطان قابوس الرياضي، وتم لأول مرة الربط التقني للصالتين عبر تقنيات حديثة ومتقدمة، يتم من خلالها تقديم البث المباشر للمباريات عبر القناة التلفزيوينة الحاصلة على حقوق البث لمباريات هذه البطولة، الى جانب أن هذه التقنيات تتيح لمدير المنافسات ومدير البطولة بث ونشر النتائج أولاً بأول عبر المواقع الرسمية للاتحاد الدولي لكرة الطاولة ومؤسسة كرة الطاولة العالمية.

بطولة ثانية

وتعد هذه البطولة هي البطولة الدولية الثانية لهذا العام، بعد أن استضاف الاتحاد العماني لكرة الطاولة في شهر يناير المنصرم منافسات بطولة عمان الدولية التنافسية لكرة الطاولة، واستمرت البطولة لعدة أيام، وحققت نجاحا لافتا واعتمدت مؤسسة كرة الطاولة العالمية سلطنة عمان كأحد المستضيفين لهذه البطولات الدولية بشكل سنوي مع اضافة بطولة ستار كونتدر في هذا العام، تقديراً وايماناً بقدرات الاتحاد وامكانياته الكبيرة لاقامة هذه البطولة الدولية بحسب متطلبات ومعايير الاتحاد الدولي ومؤسسة كرة الطاولة العالمية.

توافد النجوم

بدأ توافد اللاعبين والمشاركين بالبطولة الى سلطنة عمان عبر مطار مسقط الدولي، حيث بدأ العديد من اللاعبين تدريباتهم ومرانهم اليومي من خلال استغلال صالة التدريبات المجاورة للصالة الرئيسية لخوض التحضيرات النهائية والتدريبات الأخيرة، قبل بدء المنافسات المقرر انطلاقها اعتباراً من صباح غد الاثنين، وسيتم تخصيص يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين لاقامة المباريات التمهيدية على أن تنطلق منافسات الدور الرئيسي اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل، وسيتنافس جميع اللاعبين المشاركين من الجنسين على عدد من فئات البطولة المختلفة وهي: فردي الرجال وفردي السيدات وزوجي الرجال وزوجي السيدات وزوجي المختلط، وقامت اللجنة بتخصيص قاعة التدريبات رقم 1 ورقم 2 لاجراء عمليات التدريب والاحماء النهائية للاعبين قبل دخولهم للمنافسات، وسيتنافس كافة اللاعبين المشاركين بالبطولة على جائزة مالية قدرها 300 ألف دولار أميركي.

وتستقطب البطولة قرابة الـ 300 مشارك من مختلف دول العالم، من بينهم نخبة من أعلى المصنفين عالمياً، حيث تضم قائمة أبرز لاعبي فردي الرجال الأوائل وهم: فيليكس لبرون (فرنسا) الخامس عالمياً، داركو يوريتش (سلوفينيا)، لين يون-جو (الصين)، ألكسيس لبرون (فرنسا) ودانج كيو (ألمانيا)، أما على مستوى فردي السيدات فتتصدر القائمة كل من:ساتسوكي أودو (اليابان)، هينا هاياتا (اليابان)، برناديت سوتش (رومانيا)، ميو ناغاساكي (اليابان) وتشنغ آي-تشنج (الصين تايبيه).