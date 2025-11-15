طائرة البشائر تتجاوز صحار فـي جولة التصفيات النهائية لدوري الدرجة الأولى

نجحت طائرة البشائر في تجاوز طائرة صحار بصعوبة بالغة، ضمن منافسات التصفيات النهائية لدوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة التي انطلقت ليلة امس الأول بعد تأهل أربعة فرق إلى هذا الدور وهي صحار والبشائر والسيب ومجيس تتنافس فيما بينها للوصول إلى المباراة النهائية من المسابقة. وجاء فوز البشائر بعد لقاء مثير وجميل امتد الى خمسة اشواط والذي اقيم على صالة المجمع الرياضي بنزوى انتهى بنتيجة 3/‏‏2 جاء التقدم لصالح البشائر في الشوط الأول بنتيجة 25/‏‏17 وعاد صحار وعدل النتيجة في الشوط الثاني بعد ان فاز بنتيجة 25/‏‏23 واستحوذ لاعبو صحار بعدها على نتيجة الشوط الثالث من المباراة بعد الأخطاء التي وقع فيها لاعبو البشائر لينتهي الشوط بنتيجة 25/‏‏21 وصحح بعدها البشائر من صفوفه وتمكن من العودة من جديد إلى المباراة، ونجح في الحصول على نتيجة الشوط الرابع والذي انتهى بنتيجة 25/‏‏19 رغم مساعي فريق صحار لانهاء المباراة لصالحه ليدخل الفريقان الى الشوط الخامس والفاصل تمكن خلالها البشائر من فرض اسلوبه الهجومي في هذا الشوط والحصول على نتيجة الشوط والمباراة 15/‏‏9 ليحصد البشائر أول فوز له في هذه الدور.

وبالعودة الى احصائيات المباراة سجل البشائر 109 نقاط، فيما سجل صحار عدد 95 نقطة وهو يدل على القوة الهجومية التي يمتلكها البشائر، حيث سجل اللاعب هيثم الشريقي لاعب البشائر اعلى معدل نقاط للفريق بعدد 17 نقطة، فيما برز من صحار وبشكل كبير في المباراة اللاعب عبدالباسط البلوشي الذي تمكن من تسجل 28 نقطة، وتميز البشائر بحائط صد جيد تمكن من ايقاف هجوم صحار بعد ان صد 24 محاولة مقابل 11 صد لصالح فريق صحار.

وفي منافسات درع الوزارة للكرة الطائرة تمكن مرباط من الفوز على فريق ظفار بثلاثية نظيفة جاءت نتائج الاشواط 25/‏‏23 و25/‏‏16 و25/‏‏22 وفاز الاتحاد بصعوبة على فريق النصر بنتيجة 3/‏‏2 جاءت نتائج الاشواط 25/‏‏19 و28/‏‏30 و25/‏‏16 و28/‏‏30 و15/‏‏8.